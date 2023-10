Sbanda con l’auto e finisce dentro un burrone. L’incidente avvenuto nella serata di ieri tra Acri e San Cosmo Albanese e il bilancio è di un morto e un ferito grave, moglie e marito.

A perdere la vita è stata Carmela Celso, 67 anni di San Cosmo Albanese, il marito è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Cosenza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi alla coppia. La donna per la gravità delle ferite sarebbe morta prima di giungere in ospedale, mentre il marito è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Annunziata” di Cosenza dove sarebbe ricoverato in terapia intensiva.

Gli agenti della Polizia che stanno verificando l’esatta dinamica, mentre il personale dell’Anas ha messo in sicurezza l’area dell’incidente.