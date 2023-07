Sapone firma per la cittanovese Calcio

Una ulteriore tessera viene aggiunta al mosaico che la A.S.D. Cittanova Calcio sta costruendo in vista della prossima stagione 2023/2024.

E’ stato infatti ufficializzato l’ingaggio di Giuseppe Sapone, che va ad arricchire un gruppo, ancora in costruzione, che dovrà permettere a Mister Graziano Nocera di contare su una formazione in grado di recitare un ruolo da assoluta protagonista nel campionato regionale di Eccellenza.

Sapone, centrocampista centrale di qualità ed esperienza, ha già militato per tre stagioni a Cittanova e proviene dalle fila della Palmese, dove ha disputato lo scorso campionato.

E’ assoluta convinzione della Società che si stia costruendo un organico di elevato spessore per rispondere alle aspettative di una tifoseria che sta acquisendo sempre maggiore entusiasmo, nella consapevolezza che si stanno creando le condizioni ideali per riportare il calcio cittanovese al rango che ha dimostrato di meritare.

Il Direttore sportivo Gianni Condemi, in piena sintonia con la struttura societaria, continua nel suo incessante sforzo per individuare i profili, tecnici ma anche umani, idonei per la costruzione di una squadra capace di confermare sul campo la validità delle scelte.

Nei prossimi giorni ulteriori novità ravviveranno l’estate sportiva della comunità cittanovese con qualche altro colpo di mercato che la A.S.D. Cittanova Calcio ha in mente di realizzare.