Domani, 21 gennaio, si terrà una Santa Messa nel Santuario di San Francesco di Paola per celebrare San Francesco di Sales, proclamato Patrono dei giornalisti nel 1923. L’evento è organizzato dai giornalisti del Tirreno cosentino con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria.

La Messa avrà luogo alle ore 10:30 e sarà officiata dal Padre provinciale dei minimi, Francesco Trebisonda. Si tratta di un momento importante per la comunità giornalistica, che si riunirà per rendere omaggio al Santo Patrono e chiedere la sua intercessione per la professione giornalistica.

San Francesco di Sales è considerato il protettore dei giornalisti per la sua dedizione alla verità, alla comunicazione e alla diffusione della parola di Dio. La sua figura è un esempio di integrità e impegno nel campo dell’informazione.

L’evento rappresenta anche un’opportunità per riflettere sul ruolo dei giornalisti nella società contemporanea e per rinnovare l’impegno a svolgere la professione con etica e responsabilità.

I giornalisti del Tirreno cosentino invitano tutti i colleghi e gli appassionati di giornalismo a partecipare a questa Santa Messa, che si svolgerà nel suggestivo Santuario di San Francesco di Paola. Sarà un momento di preghiera e di comunione per chiedere la protezione e la guida del Santo Patrono.

L’Ordine dei Giornalisti della Calabria sostiene e promuove questa iniziativa, riconoscendo l’importanza di valorizzare la figura di San Francesco di Sales e di ricordare il ruolo fondamentale dei giornalisti nella diffusione delle informazioni e nella difesa della libertà di stampa.

Si invitano tutti i giornalisti e gli interessati a partecipare alla Santa Messa e a unirsi nella preghiera per i giornalisti e per la professione giornalistica nel suo complesso. Sarà un momento di riflessione e di rinnovamento per rafforzare l’impegno a svolgere la professione con integrità e passione.