Sanità, servizio di emergenza regionale 114 e 116117 da Taurianova a Reggio Calabria?

Il palazzo Anas a Reggio – Porto, preferito all’ ex palazzo Inam di Taurianova?

In questi ultimi giorni ai piani alti della Regione Calabria si sta discutendo dove collocare il servizio 114 e 116117 regionale. In un primo momento la sede individuata era quella di Taurianova, l’ex palazzo Inam per anni sede della sanità locale. Una struttura da adeguare alle nuove normative, ma di proprietà del sistema sanitario. Una ricaduta economica e occupazionale diretta e da indotto importante per Taurianova. L’ alter ego dell’ex palazzo Inam è la sede Anas di Reggio Calabria. Per essere sinceri, secondo i ben informati, l’uscita di Reggio -Porto, gode di maggior sostegno politico pur essendo una sede non di proprietà del sistema sanitario. Attendere per capire. Intanto chiariamo di che cosa si occupano il servizio 114 e 116117 in Calabria.

Il numero 114 – Emergenza infanzia è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.

Il 116117 è il numero unico nazionale per richiedere assistenza, prestazioni o consigli sanitari non urgenti. Basterà chiamare il numero 116117 per contattare il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica) o la Guardia Medica Turistica ovunque ci si trovi nel territorio regionale