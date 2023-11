«San Giovanni in Fiore avrà la piattaforma dell’elisoccorso abilitata al volo notturno». Ne dà notizia, in una nota, la sindaca Rosaria Succurro, che racconta: «Con il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, abbiamo al riguardo definito tutti i dettagli e dunque concluso un percorso avviato già da tempo. La comunità sangiovannese e del comprensorio potrà contare su questo importante presidio di sicurezza, che pure di notte permetterà il trasporto veloce dei pazienti che avessero bisogno di trattamenti d’urgenza in altri ospedali». «Un altro passo in avanti è compiuto. Continuiamo, con la direzione generale dell’Asp di Cosenza, a potenziare i servizi sanitari presenti nel territorio e ad aggiungerne di nuovi, come l’elisoccorso operativo anche di notte, che può salvare tante vite umane. Andiamo avanti, sapendo – conclude la sindaca Succurro – che mai come ora la sanità sangiovannese è considerata, grazie all’attenzione del presidente Roberto Occhiuto e del vertice dell’Asp di Cosenza».