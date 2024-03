Carissimi concittadini,

in un momento di profonda preoccupazione per la sicurezza e la giustizia nel nostro territorio, desidero rivolgermi a voi per esprimere la più sincera solidarietà nei confronti di Patrizia Rodi, un’imprenditrice coraggiosa della vicina città di Rosarno, che attualmente sta affrontando intimidazioni mafiose.

È con grande determinazione e unità che voglio far sentire la nostra voce come comunità di San Ferdinando; è inaccettabile che una figura così positiva e proattiva sia stata presa di mira da elementi criminali che minacciano la stabilità e la sicurezza di tutte le persone oneste e laboriose. Come Sindaco di San Ferdinando e a nome dell’intera Amministrazione Comunale, desidero esprimere il nostro totale rifiuto di tali atti nefasti e la nostra solidarietà a Patrizia Rodi e a tutti coloro che, a causa dell’oppressione mafiosa, vengono privati dei diritti fondamentali della persona umana.

In questo momento critico è fondamentale che ci uniamo come comunità per condannare con forza le azioni di intimidazione e di prevaricazione della criminalità organizzata. Dobbiamo essere uniti nel respingere qualsiasi forma di violenza che mette a repentaglio la sicurezza e il benessere dei cittadini e delle imprese, minando la convivenza civile e minacciando la cornice di legalità che è garanzia di benessere, diritti e progresso.

Mi impegno personalmente e dobbiamo impegnarci tutti, come comunità locale, per contrastare ogni forma di criminalità che minacci il nostro territorio. La lotta contro la mafia richiede un impegno corale, condiviso e convinto della società civile e delle istituzioni affinché possiamo preservare le nostre famiglie, le nostre imprese, la nostra libertà e il nostro futuro.

Invito ogni singolo cittadino di San Ferdinando a mostrare la propria solidarietà a Patrizia Rodi e a tutti coloro che sono vittime di intimidazioni mafiose. Solo attraverso la coesione e la determinazione possiamo proteggere i nostri valori e garantire che la giustizia prevalga e la sicurezza venga garantita.

Insieme, possiamo dimostrare che la nostra comunità è più forte della paura, e che la solidarietà è la chiave per sconfiggere qualsiasi forma di minaccia. San Ferdinando si erge con forza contro la criminalità organizzata, pronta a difendere la giustizia, la legalità e la sicurezza di tutti.

Con sincera solidarietà,

Luca Gaetano

Sindaco di San Ferdinando

