Il sindaco di San Ferdinando ha messo in pratica un importante rinnovo della propria Giunta, con l’obiettivo di dare nuovo impulso e linfa al progetto politico intrapreso con le elezioni del giugno 2022. Questa decisione riflette la volontà di valorizzare l’operato svolto fino ad oggi, rafforzando l’impegno collettivo nel perseguire l’interesse pubblico e il benessere della comunità.

In quest’ottica, si è ritenuto opportuno che coloro che hanno partecipato alla competizione elettorale contribuiscano attivamente al lavoro amministrativo anche con incarichi esecutivi. Tale scelta mira a rivitalizzare lo svolgimento del mandato amministrativo, introducendo nuove energie e un rinnovato entusiasmo che rafforzeranno il percorso già intrapreso. Il coinvolgimento più ampio di consiglieri già impegnati in deleghe istruttorie sottolinea l’importanza di valorizzare ulteriormente le competenze e l’impegno dimostrati da chi ha proficuamente collaborato fino a oggi.

“Riconosciamo il valore politico, democratico e civico di questa determinazione, frutto di una riflessione collegiale e condivisa – dichiara il Sindaco di San Ferdinando –. Questo rinnovo della Giunta rappresenta un segnale chiaro della nostra disponibilità a servire la città di San Ferdinando e a collaborare tutti insieme per il benessere della comunità, consapevoli dell’importante missione che ci siamo dati. E’ doveroso ringraziare gli assessori che hanno ceduto il passo ai colleghi finora impegnati come consiglieri comunali e che da oggi potranno partecipare alle deliberazioni esecutive della Giunta Comunale.

L’impulso dato alle attività culturali è stato notevole, grazie all’impegno del dott. Barbieri che da assessore alla sanità ha realizzato,ad esempio, il progetto “San Ferdinando Città Cardioprotetta”e altrettanto si può dire per le politiche sociali, la disabilità, l’ambiente, l’istruzione e il welfare facenti finora capo a Ferdinando Scarfò; tra i numerosi traguardi raggiunti, si vedano il progetto “Un Mare per Tutti” o il riconoscimento di “Comune Plastic Free”.

I cittadini hanno beneficiato dell’intenso lavoro svolto dagli assessori uscenti, che hanno contribuito in modo concreto e significativo allo sviluppo di San Ferdinando; ne è prova l’infaticabile operato e la fiducia che le persone hanno sempre riposto in loro e per questo motivo ai ringraziamenti dei colleghi si aggiungono quelli della intera comunità. Questo rinnovamento non escluderà gli uscenti dall’impegno diretto a favore dell’interesse pubblico: il contributo fornito è comprovato dai risultati raggiunti e mi auguro che si prosegua con uguale perseveranza e spirito di servizio.”

La nuova composizione della Giunta prevede l’ingresso dell’architetto Antonio Gaudioso come responsabile dei lavori pubblici e urbanistica, di Vincenzo Stilo quale assessore al commercio allo spettacolo e all’associazionismo mentre Domenico Rizzo, già titolare di delega istruttoria allo sport e alle attività produttive avrà i medesimi incarichi come assessore con l’aggiunta di responsabile della transizione ecologica. Antonio Di Tommaso si occuperà di istruzione, beni confiscati e servizi sociali, oltre che della annosa vertenza dei tirocinanti di inclusione.

Il consigliere Salvatore Costa, tuttavia, ha comunicato al sindaco la propria fuoriuscita dal gruppo di maggioranza consiliare evidenziando, in tal modo, il proprio disappunto per questa fisiologica rotazione e inficiando, di fatto, l’unanimità della decisione. “Dispiace per la fuoriuscita di Salvatore Costa ma, in fondo, questa operazione è anche una verifica ed evidentemente il signor Costa si trovava nel posto sbagliato. Gli auguro buon lavoro all’opposizione, sperando sempre in un confronto dialettico che sia distante dalle logiche della demolizione e del boicottaggio”, chiosa Gaetano. “L’obiettivo è di garantire continuità all’azione amministrativa e, al contempo, conferire un dinamismo rinnovato, fondamentale per affrontare le sfide future e per dare risposte concrete alle necessità della cittadinanza, tenendo a mente e realizzando nella pratica i valori cardinali che guidano il nostro lavoro: laboriosità, onestà e responsabilità.”

Il Comune di San Ferdinando rimane fermamente impegnato nella promozione del progresso sociale ed economico del territorio, nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione, servizio e collaborazione.