Si è svolta in un clima partecipato e festoso l’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi presso la scuola primaria G. Carretta di San Ferdinando, un progetto che testimonia l’impegno per migliorare gli edifici scolastici e arricchire l’esperienza didattica dei bambini e dei ragazzi.

La nuova palestra, il campo di calcetto e quello di pallavolo, rappresentano un ulteriore passo avanti nella riqualificazione degli spazi comuni, una missione prioritaria all’interno delle politiche pubbliche per San Ferdinando. Questo investimento non solo offre agli studenti un ambiente idoneo per lo svolgimento delle attività sportive, ma promuove anche valori di salute, benessere e coesione sociale.

Si desidera ringraziare calorosamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, in particolare il delegato alla scuola Antonio Di Tommaso, i dirigenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo Marvasi-Vizzone e i consiglieri comunali che hanno garantito il loro indispensabile supporto. È grazie alle sinergie virtuose e all’impegno corale della comunità che siamo oggi in grado di inaugurare questi nuovi spazi dedicati allo sport e al benessere dei nostri giovani cittadini.

“Questa inaugurazione rappresenta un ulteriore tassello di quella infrastruttura urbana che intendiamo mettere al servizio della ‘Comunità Educante’ cittadina”, sottolinea il sindaco Luca Gaetano. “Esprimo la mia soddisfazione per i risultati raggiunti e ringrazio tutte le persone che hanno contribuito, con il loro impegno e la loro dedizione, a rendere possibile questo importante obiettivo per la nostra comunità.”