Salvini “Sulle riforme noi ci siamo, vedremo Pd e M5S”

ROMA (ITALPRESS) – “Riforme con questa maggioranza? A parte l’ossessione di Letta che vive male se non insulta la Lega e me, confermo che voglio assolutamente la riforma del fisco, della giustizia, della burocrazia ma la mia preoccupazione è che a giudicare le dichiarazioni del Pd e del M5S la vedo difficile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Zapping”, su Rai Radio 1.

“Noi ci siamo, ce la metteremo tutta, Draghi ce la metterà tutta. Se qualcuno rallenterà se ne prenderà le proprie responsabilità – ha aggiunto -. Noi siamo convinti della necessità di riformare, raccoglieremo le firme dei cittadini per la riforma della giustizia. Vogliamo aiutare, accelerare su tutte le riforme”.

(ITALPRESS).