Salvini “Sì al nucleare, la prima centrale la voglio a Milano”

“Io dico sì al nucleare e la prima centrale la voglio a Milano che è la capitale dell’innovazione”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. “Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. In Italia, zero. E’ necessario che il nostro Paese investa nel nucleare di ultima generazione, sicuro e pulito, e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia Milano. Sfido il partito dei No. Cosa dicono Conte, Letta e Renzi?” ha aggiunto il leader della Lega Matteo Salvini.

Photo credits www.agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).