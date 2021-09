“Personalmente querelerò qualche fesso che ha scritto che chi vota Lega vota la ‘ndrangheta perché laddove c’è la ‘ndrangheta partono i calci nel sedere. È squallido che qualcuno, e penso anche a qualche giornalista, attacchi nipoti, figli, consuoceri come se i calabresi fossero tutti legati alle cosche. Se c’è qualcuno che ha sbagliato ed è in galera è giusto che sia in galera ma non si può fare carico al figlio, al nipote e ad un parente degli errori di altri”. E inoltre, “Condannare qualcuno per il cognome che porta è da vigliacchi. Perché se c’è un ragazzo di 20 anni con uno zio che ha sbagliato ed è in galera, che vuole lavorare e mettersi a disposizione della sua terra, chi sono quelli di sinistra per dire no, tu non puoi. È veramente una roba di bassissimo livello”.

Salvini incalza, “A sinistra sono disperati perché sanno di perdere con almeno venti punti di distacco e insultano” e infine, “Noi siamo qui per dare voce alla Calabria bella, libera, onesta che chiede lavoro e non assistenza e beneficenza e l’obiettivo è vincere ad ottobre con la Lega primo partito del centrodestra. Abbiamo delle liste belle e forti. Sono qui e ci tornerò almeno due volte”.