“Salvini il solito Robin Hood al contrario, ruba al Sud per arricchire il Nord”

Il gruppo Pd in consiglio regionale: “non stupisce affatto che il ministro abbia fatto sparire risorse del Pnrr”

“Cade la maschera del Salvini salva Sud e comincia a manifestarsi con chiarezza la vera logica sottesa alle promesse social del ministro delle Infrastrutture: la velocizzazione della linea Lamezia Terme- Catanzaro e della Sibari-Porto Salvo vengono definanziate per contribuire a garantire l’Alta velocità Verona-Padova, il nodo Terzo Valico di Genova e la linea Torino-Padova. Sommando le operazioni similari in atto relativi all’intero Meridione, in totale, stiamo parlando di un paio di miliardi sottratti al Sud e dirottati al Nord. L’anima leghista non si smentisce e, al netto delle fanfaluche del Ponte sullo Stretto, il munifico Robin Hood padano non è altro che uno sceriffo di Nottingham qualsiasi”. È quanto dichiara in una nota il gruppo consiliare regionale del PD Calabria che così prosegue: “Non si tratta di speculazione politica ma di dati di fatto, certificati da un’informativa del ministero medesimo che un’interrogazione parlamentare del PD ha prontamente portato alla luce. C’è ben poco da girarci attorno. La narrazione leghista ha sapientemente cambiato la trama del racconto: Robin Hood ora ruba ai poveri per dare ai ricchi. D’altronde, la flat tax e la privatizzazione della sanità vanno speditamente nella stessa direzione. È una questione di coerenza”.