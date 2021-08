Salvini “Chi non si vaccina non è un criminale”

ROMA (ITALPRESS) – “Io ho fiducia negli italiani a differenza di chi parla di multe e discriminazioni, di chi lascia i lavoratori fuori dalle mense. 40 milioni di italiani, me compreso, senza obblighi hanno scelto liberamente di vaccinarsi. Si tratta di una libera scelta. Nessun paese occidentale sviluppato ha l’obbligo vaccinale e ce ne sono alcuni dove non c’è nemmeno il Green Pass. Il vaccino salva la vita in molti casi, continuiamo a spiegarlo ma senza obbligare. Poi se qualcuno per impossibilità o scelta decide di non farlo, non è un criminale”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega a “Controcorrente” su Rete 4.

(ITALPRESS).