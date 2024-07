Il Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilitá si è recato questa mattina presso il Palazzo del Governo cittadino per portare un saluto istituzionale al Prefetto reggino che lo ha ricevuto per un incontro formale e cordiale e che ha fatto registrare un importante momento di confronto tra le istituzioni, volto a rafforzare la collaborazione per il bene della comunità.

Durante il breve colloquio è stata sottolineata l’importanza della sinergia e del dialogo continuo per affrontare le sfide attuali in tema di disabilità, al fine di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini ed intervenire in supporto di chi vive la fragilità in tutte le sue forme.

La necessità di un approccio integrato nasce dall’esigenza di rispondere efficacemente alle istanze del territorio e la sinergia futura concordata potrà essere elemento di forza per le prossime attività di intervento.

Quello odierno ha rappresentato il primo degli incontri programmati dal Garante regionale con le istituzioni calabresi presenti e operanti sul territorio e costituisce un passo significativo in ottica di una maggiore cooperazione tra le stesse.