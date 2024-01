Il problema della Calabria è, tra l’altro, la buona amministrazione. Il Sindaco di Taurianova, Roy Biasi, sta dimostrando che, pur dinnanzi a delle evidenti difficoltà, un comune può essere adeguatamente amministrato ed ottenere risultati impensabili. Un piccolo centro dell’estremo sud, che sta mietendo successi su successi, grazie ad un sindaco capace e dinamico che ha costruito una squadra all’altezza e che alle parole contrappone i fatti. I tanti riconoscimenti ottenuti a livello regionale e nazionale sono la prova più evidente che anche nella Piana di Gioia Tauro si possono portare avanti progetti di livello e crescita sociale ed economica. Una fortuna per la città di Taurianova che sta evolvendo positivamente e sta fornendo ai cittadini servizi e opportunità sociali e culturali di elevato spessore. Tanti percorsi culturali che servono a formare una nuova mentalità e classe dirigente e che, naturalmente, si proiettano in una elevazione umana e sociale. L’essere tra le cinque finaliste dell’edizione 2004 della Capitale della Cultura, con un progetto da 500.000 euro, è la dimostrazione che i successi avvengono sia per le idee innovative che per una adeguata e corretta amministrazione. E’ questo uno dei tanti successi che il Sindaco Roy Biasi ha raccolto con una gestione concreta del comune e con il coinvolgimento di cittadini, associazioni, professionisti, ecc.. Quella adeguatezza e professionalità che gli amministratori della Lega hanno e stanno dimostrando sul campo. Solo coinvolgendo le migliori risorse la Calabria può ripartire e Taurianova è un modello che deve essere imitato per ottenere i tanti ed importanti risultati che le comunità calabresi meritano.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno