Palmi, città ostica per la Lega! Ma, grazie agli sforzi dell’On. Giuseppe Gelardi, del Referente Provinciale Franco Recupero, di quello locale Giovanni Saffioti e di tutta la squadra, è stata eletta, quale consigliere comunale, per la prima volta nella storia, Anna Bagalà. Prestigiosa professionista nel campo della sanità, rappresenterà nel consesso comunale la Lega che si è presentata con il proprio simbolo. Pur dinnanzi alla evidente vittoria del centrosinistra, il partito si è difeso bene ed è riuscito a centrare l’obiettivo: essere presente nell’assemblea e poter così difendere i cittadini che hanno avuto fiducia nello stesso. Grande soddisfazione di tutti coloro che hanno profuso ogni sforzo per ottenere questo risultato storico ed un grazie di cuore a tutti coloro che hanno voluto premiare la lineare politica costruttiva del carroccio.