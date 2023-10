Grande soddisfazione del partito per la importante nomina di Maria Carmela Iannini a Commissario Aterp. Un riconoscimento meritato, per il quale si ringrazia il presidente della G.R. Roberto Occhiuto, e che dovrà portare ad una svolta concreta alle politiche abitative della regione. L’avv. Iannini è professionista brillante ed esperta che ha già svolto attività del genere e che, certamente, saprà proseguire l’azione di riordino portata avanti dal precedente commissario Paolo Petrolo, che si ringrazia per l’impegno profuso. Alla nominata un grande abbraccio ed un augurio di buon lavoro da parte di tutta la Lega che, naturalmente, la sosterrà per l’esecuzione di un mandato tecnico che appare fondamentale in quell’ottica di valorizzazione professionale e di meritocrazia voluto dal Presidente Occhiuto e condivisa da tutta la coalizione di centrodestra