Afferma la segretaria del PD Schlein sul ponte: “Un progetto dannoso, sbagliato, anacronistico, che non risponde alle vere esigenze di chi vive in questo bellissimo territorio. Un progetto voluto egoisticamente solo dal ministro Salvini” … “Questo territorio ha già pagato un prezzo altissimo per le tante scelte sbagliate, e io sono venuta qui per confermare come tutto il Partito Democratico sia schierato senza se e senza ma contro questa idea di ponte, che presenta costi esosi e che drena risorse già stanziate per opere molto più urgenti, sia sul versante calabrese che su quello siciliano dello Stretto. Calabresi e siciliani non sono cittadini di serie b, a questo territorio servono strade, ospedali e lavoro, non un inutile ponte”. Dichiarazioni senza senso! Basta chiedere alla Schlein di indicare cosa ha fatto la sinistra in oltre 10 anni di governo per il sud? NULLA! Solo chiacchere. Oggi mancano, secondo Lei, strade, ospedali, lavoro … e, questa è, sicuramente, una eredità lasciata dal PD. Invece di solamente e malamente criticare chi sta cercando di dare seriamente al sud opere e risorse dovrebbe guardarsi indietro e fare il mea culpa! Se mancano strade, ospedali e lavoro questo è, indubbiamente, un pesante demerito della sinistra. Il sud e la Calabria, grazie a Matteo Salvini e Roberto Occhiuto, sta, sensatamente, voltando pagina e, finalmente, ha la possibilità di riprendersi quello che la sinistra ha tolto in moltissimi anni di cattiva gestione sia dell’Italia che della nostra regione. Un PD che vorrebbe, scientamente, lasciare il sud nella povertà sociale e culturale per meglio imbonire la gente di slogan vuoti e senza senso. Una opposizione seria e responsabile dovrebbe offrire ai cittadini una alternativa credibile e con proposte concrete e non, invece, criticare e ribadire dei NO senza alcun senso. Come possono i cittadini credere alla segretaria del PD che non ha apportato nulla di concreto e nemmeno qualche idea per far crescere il sud, limitandosi a delle critiche -immotivate e sterili- e senza alcun senso. Specialmente dopo aver lasciato la Calabria in una situazione di estremo disagio e degrado! Una questione meridionale che non è stata mai risolta e che, questo governo, sta cercando di affrontare con serietà ed impegno. Non sto qui ad elencare le tantissime opere in corso e quelle che a breve partiranno, grazie e ripeto a Matteo Salvini. Dovremmo vergognarci di una politica così bassa e senza alcuna programmazione! Agli spot vuoti ed inconcludenti della sinistra la Lega risponde con atti concreti e con studi certi che comprovano che con il ponte vi sarà uno sviluppo incredibile, con aumento di pil e straordinaria occupazione. Non solo questo! Basti pensare a quello che sarà questa eccezionale opera: un’attrazione di turisti, un faro di luce per l’intero mediterraneo. Che la Schlein si dia un momento di pace ed offra ai calabresi ed al mezzogiorno idee concrete e non vuoti slogan.