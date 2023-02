Il Sottosegretario all’Interno On. Nicola Molteni (Lega), nell’ultima seduta della competente commissione, ha espresso, per la questione interinali, il seguente parere favorevole con la seguente riformulazione “… Impegna il Governo a valutare l’opportunità di utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, le professionalità del personale amministrativo già impiegato presso gli uffici immigrazione delle questure e gli sportelli unici per l’immigrazione e presso le prefetture, al fine di supportare e coadiuvare l’attività e la gestione delle procedure connesse alla regolarizzazione degli stranieri facenti capo al Ministero dell’Interno …”. Tale riformulazione è stata accettata anche dall’On. Stefania Ascari (M5S) che ha affermato “… perché è fondamentale garantire la continuità a questi professionisti, che danno un supporto straordinario, anche alla luce della scadenza dei permessi …”. Finalmente, la questione potrà essere definita e tantissimi giovani e meno giovani potranno riprendere l’attività che è indispensabile per poter far funzionare gli uffici ove questi hanno svolto un lavoro costante e continuo per superare il blocco delle pratiche, riguardanti tante persone che aspettano da mesi per avere l’atto amministrativo tanto agognato. Grazie, quindi, al Sottosegretario Molteni che ha preso a cuore questo problema.