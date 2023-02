Importante iniziativa della Lega: il Consigliere Comunale di Caraffa, Serena Notaro, ha chiesto al Sindaco, dottor Antonio Giuseppe Sciumbata, e ai componenti del Consiglio Comunale, con una articolata istanza, avente ad oggetto: Intitolazione di una via, una Piazza, un Largo, un Monumento, un Parco o un Giardino ai “Martiri delle Foibe e agli esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia”, di dare un riconoscimento toponomastico intestandoli a loro. Un modo per ricordare adeguatamente coloro che hanno perso la vita, che hanno sofferto e che sono stati uccisi in modo mostruoso dalle forze politiche comuniste guidate da Josip Broz, nome di battaglia “Tito”. Nella stessa richiesta è stato anche chiesto di celebrare adeguatamente, attraverso la partecipazione, comunicazioni ai cittadini e iniziative mirate, le commemorazioni del Giorno del Ricordo, e, ancora, a proporre iniziative ulteriori che ricordino stabilmente e nel tempo quanto previsto dalla richiamata Legge 92/2004, al fine di far conoscere la storia come accertata dai governi italiano e sloveno tramite le indagini della Commissione storico-culturale italo-slovena. Una iniziativa di grande rilievo e che tende a non dimenticare i massacri di innocenti, bambini, donne da parte della furia comunista. Per tanti anni una simile tragedia è stata quasi dimenticata. Grande responsabilità nel tentativo di nascondere gli orrori commessi. Oggi non è più possibile trascurare quanto accaduto e le migliaia di persone che sono state torturate e massacrate. Si tratta di crimini pesanti e che devono essere portati a conoscenza, con tutti i sistemi, a coloro che verranno dopo, per comprendere di cosa si è stati capaci e, quindi, di poter e saper scegliere con determinazione e consapevolezza. Sarebbe auspicabile che tutti i comuni prendessero in considerazione tale iniziativa e ricordassero adeguatamente i “Martiri delle Foibe”.