Saccomanno (Lega): “Corigliano-Rossano, il Consigliere Costantino Baffa non appartiene alla Lega”

E’ stato scritto, in diverse testate, che lo Statuto Comunale della città di Corigliano-Rossano è stato approvato dalla maggioranza compatta e che il Consigliere comunale della Lega, Costantino Baffa, ha votato a favore, al contrario della minoranza che ha espresso voto contrario.

Solo per chiarezza si precisa che il Consigliere Baffa, da molti mesi non appartiene più alla Lega e che, quindi, tale accostamento è totalmente errato.