Apprendiamo con grande piacere che il presidente Filippo Mancuso è entrato a far parte del Comitato di Coordinamento (formato da otto componenti) della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni, coordinata da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Un importante riconoscimento sia per la persona, che merita tanto,e sia per la Calabria che potrà annoverare un proprio membro all’interno della indicata ed importante struttura. Sarà, certamente, un momento di rilevante confronto ove ognuno potrà mettere a disposizione dell’altro le proprie esperienze e le esigenze dei territori che rappresenta. Un contributo importante che potrà, da una parte, rafforzare l’autonomia regionale e, dall’altra, creare quelle correlazioni tra regioni che potranno valorizzare la Calabria, che è il ponte naturale tra l’Europa e il Mediterraneo. A Filippo Mancuso i più sentiti complimenti da parte di tutto il partito, con la certezza che saprà rappresentare degnamente il Sud, la Calabria e la sua gente.