E’ entrata nel vivo la campagna elettorale a S. Cristina d’ Aspromonte, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. E’ stata presentata in diretta streaming a causa delle avverse condizioni meteo, la lista “Guardare Avanti”.Alla manifestazione elettorale erano presenti l’on.Salvatore Cirillo Consigliere Segretario-Questore del Consiglio Regionale della Regione Calabria ed il dott.Antonio Merenda Presidente Nazionale di Italianuova. Il consigliere Cirillo nel salutare tutti i presenti ha augurato un bocca al lupo all’amico candidato a sindaco Saverio Caminiti, evidenziando il proprio appoggio non solo in questa campagna elettorale, ma anche e soprattutto nell’affrontare i problemi reali che si dovessero presentare nel piccolo centro aspromontano. Subito dopo il dott.Merenda , dopo aver ringraziato l’amico Saverio Caminiti per l’invito, ha messo in evidenza nel suo breve ma incisivo intervento il coraggio di mettersi in gioco candidandosi a sindaco e le problematiche dell’agricoltura e del turismo, che se affrontate con volontà ed impegno potranno essere nel futuro le vere fonti di sviluppo e quindi di guadagno per il territorio di S.Cristina. All’incontro, moderato da Rosanna Cannizzaro, è intervenuto anche il candidato consigliere Dott.Rocco Timpano, significando che il progetto “Guardare Avanti” è frutto della volontà di un gruppo di giovani e amici che ha scelto di unire le proprie competenze e le proprie idee nell’intento di servire la comunità e renderla partecipe della vita cittadina. A concludere la manifestazione è stato Saverio Caminiti, candidato a sindaco, che oltre ad ringraziare tutti gli intervenuti, ha illustrato il programma elettorale in modo semplice ma con idee fattibili, rimarcando che l’ impegno per sollevare le sorti della comunità sarà totale. Ha inoltre evidenziato che “S.Cristina ha bisogno, ora più che mai di recuperare un rapporto leale e credibile tra tutti gli “attori politici” che fanno parte del progetto “Guardare Avanti” mettendo insieme ed offrendo alla comunità cristinese i punti di vista più idonei da calare sulla nostra realtà per formulare proposte che aiutino a realizzare uno sviluppo stabile e duraturo.”Con Saverio Caminiti sindaco la lista dei candidati a consiglieri è la seguente:Laura Antonacci, Simona Carboni, Maria Antonia Colella, Carmela Pezzimenti, Rocco Timpano, Adriana Maria Violi, Francesco Maria Zinnamosca, Valeria Velonà, Francescantonio Caminiti.