“L’ufficializzazione delle nuove rotte Ryanair dall’aeroporto di Reggio Calabria ’Tito Minniti’ è un grande traguardo non solo per la città, ma per tutta la Calabria.

Cinque destinazioni internazionali e tre nazionali regaleranno scenari turistici nuovi alla regione.

Da aprile si avrà un collegamento diretto con Torino, Venezia e Bologna e con le capitali di Germania e Albania e importanti città di Spagna, Francia e Inghilterra.

Un’opportunità resa possibile grazie all’impegno del presidente Roberto Occhiuto che fin da subito ha compreso quanto fosse importante che tutto questo si realizzasse, puntando ad un obiettivo concreto per rendere l’aeroporto reggino nuovamente al centro del flusso turistico regionale, nazionale e ora anche internazionale.

Grazie alla nuova base a Reggio Calabria della compagnia aerea Ryanair si stima verranno creati fino a 200 nuovi posti di lavoro, con un investimento in nuovi aeromobili di 100 milioni di dollari. Tra gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone in totale saranno 30 le rotte con un traffico che crescerà di oltre il 20% fino ad arrivare ad 1,3 milioni di passeggeri per i prossimo mesi del 2024.

Una strategia di crescita nel lungo periodo che porterà la Calabria a attestarsi come destinazione turistica leader in Europa”.

“La programmazione estiva di Ryanair per la Calabria, con 30 rotte totali e 100 milioni complessivi di investimenti, è un risultato straordinario del presidente Roberto Occhiuto che in soli due anni dal suo insediamento è riuscito a consolidare e a rilanciare il sistema aeroportuale regionale che sembrava sull’orlo del collasso.

Per la prima volta nella storia regionale c’è una strategia del turismo fatta di atti concreti e non di chiacchiere come nel passato.

I nuovi collegamenti produrranno un’espansione reale delle presenze di visitatori e certamente una crescita economica per i nostri territori.

Questa, come altre azioni messe in campo dall’attuale governo regionale, è la dimostrazione che la Calabria è governabile e può guardare al futuro in una chiave finalmente di ottimismo”.

Lo afferma in una nota Maria Tripodi, sottosegretario agli Affari Esteri.

“La programmazione estiva della Ryanair da e per la Calabria è la dimostrazione di quanti passi in avanti abbia compiuto la nostra regione grazie al grande lavoro messo in campo dal presidente Roberto Occhiuto che con assoluta determinazione e in un arco di tempo molto ristretto ha posto le basi per un rilancio del sistema aeroportuale, un protagonismo della Calabria sui mercati turistici e un netto miglioramento della condizione di marginalità logistica vissuta dai calabresi.

Ryanair ha pianificato per la prossima estate in Calabria 10 nuove rotte in tutti e tre gli aeroporti calabresi. In totale saranno dunque 30 i collegamenti nei tre scali regionali, insieme a un investimento complessivo di 100 milioni di dollari in nuovi aeromobili.

Si tratta di un’importante espansione che metterà finalmente la nostra regione nelle condizioni di diventare una delle destinazioni leader in Europa.

Nei prossimi anni la Calabria non solo potrà così incrementare notevolmente le presenze dei visitatori ma godrà certamente di un’importante crescita economica.

Inoltre, in questa giornata felice per la nostra terra sento il dovere di affermare che dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, noi della grande comunità di Forza Italia abbiamo vissuto inizialmente un periodo di smarrimento a cui però è subentrata prontamente una nuova fase di maggiore responsabilità, anche per tutelare il patrimonio politico del partito e arricchirlo.

Ritengo che ciò stia avvenendo con i fatti, attraverso il buongoverno, come dimostra l’azione messa in campo in Calabria dal presidente della Regione Occhiuto, e da tanti altri amministratori ed esponenti di Governo azzurri. Un’opera che sono certo farà da bussola ancora a tanti centristi ed europeisti e a quella parte di Paese che si ritiene moderata”.

Lo afferma in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio della Regione Calabria.