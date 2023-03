Si apprende dalla Stampa che nell’Ospedale di Locri “va tutto bene” e tale affermazione che rischia di celare la preoccupante realtà che permane nell’ASP di Reggio Calabria, con limitata ed interessata preoccupazione solo verso l’Ospedale di Locri, non corrisponde assolutamente alla realtà.

E’ bene anzi evidenziare che proprio in quella sede il rischio di degrado è altissimo, quanto il livello di efficienza e il livello di moralità.

Al netto di interessi di “qualcuno” che cerca di salvaguardare qualche tutela personale, i Dipendenti lamentano abbandono sulle priorità che riguardano l’assistenza e particolare interesse a tutelare e valorizzare alcune Figure che si vedono allontanate dai luoghi di cura per intraprendere carriere in Posti e o Uffici che secondo la normativa andrebbero attribuite con procedure concorsuali, in aggiunta vengono demansionate altre Figure che non rientrando in elenchi o in “considerazioni speciali”, destinandole a mansioni di livelli ben inferiori. La condizione che si è venuta a creare espone l’ASP a contenzioso per le Figure “elevate” a funzioni non proprie e a sanzioni ed esborso per il demansionamento dei Professionisti della Salute e Funzionari destinati ad un utilizzo attribuibile al Personale di Supporto.

Si aggiunga “l’epurazione” di alcune Figure, guarda caso, iscritte al Sindacato “sbagliato” dall’elenco degli Infermieri delegati al Rischio Clinico, nel suddetto elenco senza parere dei Responsabili di riferimento, sono state cancellati alcuni Professionisti e sostituiti con altri, per “puro caso” gli interessati in uscita appartenevano tutti ad un Sindacato, quello scomodo.

Spesso due soli Infermieri ed un OSS provvedono ad assistenza e supporto di oltre trenta ricoverati, mentre quattro Infermieri e due OSS fanno fronte a sei-otto degenti, per quanto riguarda le vessazioni, si ha documentazione per dimostrare la logica del favoritismo applicato e si procederà nelle sedi appropriate.

L’unico incontro sindacale voluto dall’attuale Direttore è stato frettolosamente messo in piedi per anticipare un’assemblea della CISL FP ed in quell’occasione è bene ricordare che lo Stesso ha ringraziato questa Organizzazione Sindacale per aver rimarcato la non opportuna attuazione dell’ingresso unico nei tempi e nei modi che lui aveva previsto, dettati dalla fretta e destinati a creare difficoltà e disagi a Dipendenti e Utenti.

Il posto fisso di Polizia che tutti vogliono, a partire dalla CISL FP, non è sicuramente frutto del solo impegno della nuova Figura e non è comunque chiaro e funzionale il posizionamento all’interno del Nosocomio, visto che è ben lontano dal Pronto Soccorso.

Non si può dire che tutto vada bene e soprattutto non si può circoscrivere al solo Ospedale di Locri tale affermazione, CISL FP ha organizzato assemblee per apprendere dai Lavoratori dell’Ospedale di Locri le criticità incalzanti e l’abbandono in atto, infatti questo piccolo anticipo fornito a mezzo stampa è poco rispetto a tutto quello che i Lavoratori hanno già riferito ed evidenzieranno proprio domani, giorno 7 marzo alle ore 11:00 presso la Sala riunioni della Direzione Sanitaria di Locri.

La CISL FP ha organizzato le Assemblee anche negli altri Ospedali giorno 8 marzo alle ore 10:00 avrà luogo quella di Polistena e Gioia Tauro presso la Sede CISL di Gioia Tauro, la CISL FP ha a cuore i problemi di tutta l’ASP, verrà reso un quadro chiaro e denunciate tutte le cose che nell’ASP vanno molto male, mettendo a conoscenza i Vertici Aziendali, le Autorità Competenti e l’Utenza, la polvere sotto il tappeto ha raggiunto un cumulo non sopportabile, la scusa del “siamo appena arrivati” non è più percorribile e la CISL FP non sarà complice del degrado.

Continueremo a confrontarci in assemblea e forniremo un dettagliato ed approfondito quadro della condizione in cui versa l’ASP di Reggio Calabria.

Il Segretario Generale Aggiunto FP

Giuseppe Rubino*