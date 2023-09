E’ stato pubblicato sul sito internet del Comune l’avviso per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quater”, ovvero alla definizione vantaggiosa per i cittadini e per l’Amministrazione Comunale di debiti contratti con l’Ente, emessi fino a giugno 2022 e certificati con provvedimenti recapitati ai debitori, non ancora in fase coattiva.

L’obbligo che le comunicazioni arrivate ponevano in capo ai destinatari è stato rinnovato con legge dello Stato, dando però la possibilità al debitore di pagare in maniera agevolata quelle somme indicate anche in provvedimenti di ingiunzione predisposti dal Comune e già recapitati al domicilio dei destinatari.

Per il credito che l’amministrazione comunale non è ancora riuscita ad esigere, e che lo Stato intende aiutare a sanare, il Consiglio Comunale – su proposta della Giunta – il 13 luglio scorso aveva approvato un regolamento che fissa al 30 novembre prossimo il termine ultimo concesso per aderite alla rottamazione di queste ingiunzioni, secondo le condizioni previste dalla legge e fatte proprie dal Comune. Bisognerà prendere contatto con l’Ufficio Tributi, presso il Municipio, oppure consultare il sito internet dell’Ente, per trovare le ulteriori informazioni che servono e ottenere la necessaria documentazione.

La possibilità di aderire alla “rottamazione quater” fa il paio con l’altra misura in materia di definizione agevolata che il Consiglio Comunale – con delibera del marzo 2023 e sempre su proposta della Giunta – aveva varato, tra i primi in Calabria, per favorire lo stralcio di quei debiti residui (frutto di interessi e more) fino a 1.000 euro, contratti negli anni dal 2015 al 2020.

«La doppia manovra tributaria che abbiamo avviato – dichiara il sindaco Roy Biasi – consente di venire incontro ai bisogni delle famiglie, quanto mai gravate in questa fase da un caro vita che crea un disagio straordinario che, giustamente, il governo Meloni, su proposta del ministro Giancarlo Giorgetti e su grande impulso del vice premier e segretario della Lega, Matteo Salvini, sta affrontando dando la possibilità ai Comuni di compartecipare all’operazione di alleviamento del carico in corso. Sento di dover segnalare inoltre la prontezza e la capacità dei nostri Uffici, assolutamente non scontati nel panorama degli enti locali calabresi, gravati dal taglio dei trasferimenti che purtroppo hanno abbassato di molto il livello della qualità del Personale, nell’individuare gli spazi di manovra nel bilancio e senza creare scompensi nelle previsioni di un Ente che abbiamo saputo tirare fuori dall’afasia dovuta al dissesto finanziario, creando occasioni di nuovi investimenti che dal settore dei Lavori pubblici a quello dei Servizi i cittadini stanno apprezzando. Taurianova – conclude il sindaco Biasi – non arriva per caso a questa super manovra, che ha reso il nostro regolamento modello seguito da altri enti, rispondendo ad un indirizzo amministrativo che da sempre coniuga rispetto per le necessità dei cittadini e rispetto del ruolo etico che ogni Municipio deve avere nella materia dei tributi, il cui pagamento, anche nelle forme agevolate che proponiamo, serve sempre per assicurare servizi migliori ai taurianovesi».