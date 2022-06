Rotary club Polistena, premio speciale Città del Sole a Suor Angela Paglione direttrice Istituto Femminile San Giuseppe

Un premio prestigioso quello che l’Associazione “La Città del Sole”, presieduta da Gianfranco Saccomanno, ha assegnato, sabato 25 giungo, alla responsabile dell’Istituto Femminile “San Giuseppe” di Polistena Suor Angela Paglione.

Un premio, giunto alla ventiquattresima edizione, conferito a quei “calabresi di Calabria” che operando nella terra d’origine, si sono particolarmente distinti per impegno, operosità, onestà nel campo delle arti, delle scienze delle lettere e delle professioni, contribuendo così alla crescita culturale, umana, sociale ed economica della nostra regione.

Un riconoscimento – proposto dal Rotary Club di Polistena, presieduto da Gaetano Vaccari e accolto con entusiasmo dal patron del premio, Gianfranco Saccomanno, e dalla commissione valutatrice composta dai rappresentanti dei 23 club Rotary calabresi – che certifica il prezioso impegno e la passione con cui Suor Angela da oltre un ventennio opera, in silenzio, a sostegno dei bisogni del territorio.

Vivo compiacimento è stato dimostrato dal Presidente del Rotary Club Gaetano Vaccari non solo per aver richiesto ed ottenuto, quest’anno, l’adesione all’Associazione “La Città del Sole”, con ciò proiettando il Club verso orizzonti autorevoli e di prestigio, ma per tutte le attività e gli obiettivi realizzati in questo anno rotariano che si appresta a finire.

In particolare, degne di nota, l’installazione della ruota dentata, simbolo del Rotary International, che ha permesso peraltro di bonificare l’area adiacente la rotonda che divide i limiti territoriali dei Comuni di Cittanova e Polistena; la consegna del più alto riconoscimento rotariano della Paul Harris Fellow al Past President Salvatore Auddino e al socio onorario Fratel Stefano Caria, nonché la nomina a socio onorario del Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino