La Maggioranza, guidata dal Sindaco Pasquale Cutrì, ha condiviso sin da subito le scelte fatte dallo stesso in merito alla formazione della Giunta Comunale.

Tralasciando qualche critica individuale di dialettica politica, oggi la maggioranza consiliare si dimostra unita e coesa più che mai.

In modo particolare, si schiera al fianco del Vice Sindaco Teodoro De Maria con delega ai LL. PP., le cui qualità non sono state mai messe in discussione. È il suo trascorso amministrativo e politico a dimostrarlo.

L’Amministrazione Cutrì continua ad amministrare serenamente e con spirito di abnegazione nel solo interesse dei cittadini, perseguendo gli obiettivi individuati nelle linee programmatiche di mandato, i cui ambiti d’azione interessano le seguenti aree: Legalità, Agricoltura, Lavoro, Cultura, Ambiente, Sicurezza, Decoro Urbano, Salute, Diritti, Innovazione, Bosco di Rosarno.

Il Sindaco Pasquale Cutrì

Il Capogruppo di Maggioranza La Torre Giuseppe