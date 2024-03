CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA: SOLIDARIETA’ E VICINANZA ALLA VICE PRESIDENTE PATRIZIA RODI MORABITO

Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio camerale e il Segretario generale della Camera di commercio di Reggio Calabria condannano con forza l’ennesimo vile atto intimidatorio subito dalla Vice Presidente Patrizia Carmen Rodi Morabito, imprenditrice agricola e dirigente di Coldiretti.

Queste le parole del Presidente Antonino Tramontana: “Da anni la sua azienda agricola Tenuta Badia è oggetto di atti intimatori e furti ma Patrizia è sempre andata avanti con tenacia e coraggio e siamo certi che continuerà a farlo, spinta dall’amore per la sua terra e dalla volontà di combattere contro soprusi ed illegalità. A lei, alla sua famiglia ed ai suoi dipendenti va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, oltre che un appoggio incondizionato alla quotidiana battaglia che come donna e imprenditrice Patrizia porta avanti contro la parte malsana del nostro territorio. Forza Patrizia, noi siamo con te”.

INDITIMIDAZIONE VICE PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO RC, IL SINDACO DI TAURIANOVA BIASI: OCCORRE PROTEGGERE LE IMPRESE AGRICOLE SANE DA MINORANZE VIOLENTE CHE VANNO ISOLATE

«Lascia basiti quanto accaduto nell’azienda agricola di Patrizia Rodi Morabito, vice presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, vittima di un disegno criminale a cui istituzioni e società civile devono reagire in maniera compatta per isolare le minoranze violente e garantire la tranquillità degli imprenditori, in un settore come l’agricoltura che senza la sicurezza necessaria rischia di alimentare appetiti inconfessabili che danneggiano l’economia sana, l’unica che può portare beneficio alla Calabria».

È quanto dichiara il sindaco di Taurianova, Roy Biasi, dopo aver appreso del danneggiamento nell’uliveto dell’imprenditrice rosarnese.

«Nell’esprimere solidarietà alla vice presidente e alla Coldiretti di cui è dirigente regionale – conclude il sindaco – auspico che dal massimo sforzo che le forze dell’ordine stanno producendo nel nostro territorio, possano venire anche in questo caso le risposte più energiche e tempestive, per far capire una volta di più che le nostre campagne non possono essere lasciate alla mercè delle agromafie e che gli imprenditori che come Rodi Morabito hanno deciso di tornare in Calabria per investire rappresentano un valore aggiunto che va tutelato».