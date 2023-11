Roma, Irto: “C’è l’alternativa al governo delle destre, prioritari salario minimo, sanità pubblica e Stato sociale”

«Ancora una volta, il Partito democratico è sceso in piazza per difendere i cittadini dalle imposizioni del governo Meloni, sordo e cieco rispetto ai bisogni reali dei cittadini, incapace di attuare il Pnrr e ostile nei confronti del Mezzogiorno». Lo afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Pd della Calabria, con riferimento alla manifestazione nazionale dei dem intitolata “Per un futuro più giusto”, svoltasi a Roma, in piazza del Popolo, nel pomeriggio di sabato 11 novembre. «Con Elly Schlein, il nostro partito – sottolinea Irto – costruisce ogni giorno l’alternativa al governo incompetente e irresponsabile delle destre, ascoltando e coinvolgendo sempre di più i singoli territori. Puntiamo sui diritti sociali e civili, sul sostegno dei più deboli, sul salario minimo, sulla sanità pubblica, sulla sostenibilità e su istruzione, formazione, ricerca e innovazione, cioè le basi di un’Italia che possa affrontare al meglio le sfide del futuro e garantire a tutti dignità e giustizia sociale, senza discriminazioni tra ricchi e poveri, tra Nord e Sud». «Con una partecipazione significativa, il Pd della Calabria – sottolinea il senatore Irto – ha dato il proprio contributo all’iniziativa di Roma. Il Meridione chiede attenzione e misure concrete, a partire dal diritto alla salute, dallo Stato sociale e dal lavoro. Continuiamo a batterci per l’unità del Paese, per la democrazia e la salvaguardia degli equilibri fra i poteri dello Stato, che il governo delle destre – conclude il segretario del Pd della Calabria – vuole stravolgere con una riforma costituzionale estemporanea, dannosa e utile soltanto a nascondere i problemi più gravi e urgenti del Paese».