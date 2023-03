Il Questore di Catanzaro, dott. Maurizio Agricola, rende noti i risultati conseguiti dalla Divisione di Polizia Anticrimine della Questura, al termine del primo trimestre del 2023, che derivano dalla conclusione delle relative attività istruttorie poste in essere nell’intera Provincia di Catanzaro:

➪ Avvisi Orali di P.S.: 250

➪ Fogli di Via Obbligatori di P.S.: 61

➪ Ammonimenti: 1

➪ Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive [D.A.Spo.]: 10

➪ Sorveglianze Speciali di P.S.: 9

per un totale complessivo di 331 provvedimenti emessi a firma dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

L’attività in argomento rientra fra gli obiettivi che si è posta la Polizia di Stato, non solo per garantire ai cittadini le migliori condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica attraverso un adeguato potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo, ma anche per potenziare i controlli di legalità nei confronti di materie particolarmente sensibili e percepite dalla collettività, in relazione ai delicati interessi tutelati.

Spesso, infatti, i casi di maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori posti in essere in danno dei familiari conviventi nascondono o provengono da ulteriori condotte illegittime, quali l’uso di sostanze stupefacenti o l’ubriachezza.

La task-force della Sezione Misure di Prevenzione Personali della Divisione di Polizia Anticrimine ha dato luogo, pertanto, ad una incessante attività di analisi e monitoraggio di tutti gli accadimenti di interesse che ha interessato l’intera Provincia di Catanzaro, che si è tramutata in un’attenta e sinergica attività di prevenzione ante delictum, giungendo all’adozione di 250 (duecentocinquanta) Avvisi Orali con i quali l’Autorità di P.S. ha intimato ad altrettante persone di cambiare condotta di vita.

Estrema attenzione è stata posta in ordine alle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, atteso che la lente di ingrandimento della Divisione di Polizia Anticrimine e della Polizia Scientifica ha consentito di identificare 10 (dieci) persone coinvolte in fatti che hanno minato la percezione di sicurezza da parte della collettività e che sono state, pertanto, destinatarie di altrettanti provvedimenti di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.).