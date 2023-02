“Desidero esprimere un pubblico ringraziamento al poliziotto della Squadra Volante della Questura di Catanzaro che nella serata di ieri, sebbene non in servizio, ha sventato un furto d’auto nel centro storico del Capoluogo. L’agente ha rischiato di rimanere ferito e il furto non si è consumato grazie anche all’intervento di una pattuglia dei Carabinieri. Un gesto di coraggio che rende onore all’impegno profuso da chi difende la legalità e rafforza la sicurezza e l’ordine pubblico sul territorio.

Sono grato alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine che contrastano quotidianamente la criminalità e salvaguardano i diritti dei cittadini”.

Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso.