Condanne per migliaia di anni di carcere sono state chieste dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a conclusione della requisitoria nel processo Rinascita Scott contro presunti capi e gregari delle cosche di ‘ndrangheta del Vibonese e colletti bianchi, politici, imprenditori, accusati di avere favorito le ‘ndrine.

La lettura delle richieste è ancora in corso ma già dopo i primi 100 nominativi, dei 343 imputati, il numero degli anni richiesti è superiore a 1.300. Per l’ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, la richiesta di condanna è stata di 17 anni di reclusione, per l’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo 18 anni e per l’ex consigliere regionale Pietro Giamborino 20 anni. La pena più alta a 30 anni di carcere per l’ex boss latitante Pasquale Bonavota.

Le richieste di condanna

• ACCORINTI Ambrogia, di Zungri, 27 anni

• ACCORINTI Angelo (classe 1988), di Zungri, 4 anni e 6 mesi e 900 euro multa

• ACCORINTI Angelo (classe 1991), di Zungri, 17 anni

• 4. ACCORINTI Paolo, di Zungri, 1 anno

• 5. ACCORINTI Pietro, alias “Scimusca”, 24 anni

• 6. ACCORINTI Salvatore, di Tropea, 8 anni 6 mesi e 7500 euro multa

• 7. AIELLO Domenico, di Vibo Valentia, 6 anni

• 8. ALTAMURA Irene, di Serra San Bruno, 2 anni

• 9. AMABILE Francesco, di Parghelia, 5 anni e 5000 euro multa

• 10. ANELLO Domenico, detto “Andrea”, di Curinga, 3 anni 6 mesi

• 11. ARCELLA Onofrio, di Sant’Onofrio, 3 anni 6 mesi

• 12. ARTUSA Domenico, di Vibo Valentia, 3 anni

• 13. ARTUSA Mario, di Vibo Valentia, 29 anni

• 14. ARTUSA Umberto Maurizio, di Vibo Valentia, 26 anni

• 15. ARTUSA Vittoria, detta “Mirella”, di Vibo Valentia, 3 anni

• 16. BARBA Bruno, di Vibo Valentia, 18 anni

• 17. BARBA Francesco, di Vibo Valentia, 21 anni

• 18. BARBA Nicola, di Vibo Valentia, 7 anni e 9000 euro multa

• 19. BARBA Vincenzo, alias “U Musichiere”, di Vibo Valentia, 26 anni

• 20. BARBIERI Antonino, alias “Camera”, di Cessaniti, 20 anni

• 21. BARBIERI Francesco, classe ’65, detto “Ciccione o Cartiera”, di Cessaniti, 30 anni

• 22. BARBIERI Francesco, classe ’88 di San Calogero, 8 anni e 6 mesi e 7500 euro multa

• 23. BARBIERI Giuseppe, classe ‘73, alias “Padre Pio”, di Sant’Onofrio, 23 anni

• 24. BARBIERI Giuseppe, classe ‘92, alias “Pepparijeu”, di Rombiolo, 20 anni

• 25. BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, 18 anni

• 26. BARBIERI Onofrio, alias “38”, di Vena Superiore, 26 anni

• 27. BARBUZZA Giuseppe, Leonforte (En), 20 anni e 9 mesi

• 28. BARONE Antonio, di Mileto, 8 anni

• 29. BASILE Antonio Paolo, di Vibo Valentia, 7 anni

• 30. BASILE Francesco Ferdinando, di Vibo Valentia, 3 anni e 6 mesi

• 31. BATTAGLIA Michele, di Nicotera, 8 anni e 7500 multa

• 32. BELSITO Luca, di Sant’Onofrio, 20 anni

• 33. BELSITO Rocco, di Sant’Onofrio, 18 anni

• 34. BOGNANNI Francesco, di Vibo Valentia, 18 anni

• 35. BONAVENA Francesco, di Pannaconi di Cessaniti, 25 anni

• 36. BONAVITA Giuseppe Armando, Briatico, assoluzione

• 37. BONAVOTA Domenico, di Sant’Onofrio, 30 anni

• 38. BONAVOTA Michele, di Sant’Onofrio, 16 anni

• 39. BONAVOTA Nicola, di Sant’Onofrio, 30 anni

• 40. BONAVOTA Pasquale, di Sant’Onofrio, 30 anni

• 41. BONAVOTA Salvatore, alias “Tore”, di Sant’Onofrio, 24 anni

• 42. CALABRETTA Giulio, di Catanzaro, 8 anni

• 43. CALABRETTA Giuseppe, di Pineto; 6 anni

• 44. CALLIPO Gianluca, di Pizzo, 18 anni

• 45. CAMILLO’ Domenico, classe ’94, di Vibo, 23 anni

• 46. CAMILLO’ Giuseppe di Vibo, 27 anni

• 47. CANNATA’ Francesco, di Vibo Valentia, 9 anni e 10000 euro multa

• 48. CAPOLONGO Pasquale, di Tufino (Na), 17 anni

• 49. CAPOMOLLA Cristian, di Soriano, 15 anni e 3000 euro di multa

• 50. CARA’ Filippina, di Zungri, 17 anni

• 51. CARIA Enrico, di Pizzo, 17 anni

• 52. CARNOVALE Francesco, di Vibo Valentia, 20 anni

• 53. CASTAGNA Jessica, Vibo Valentia, 7 anni e 3000 euro di multa

• 54. CASTAGNA Nazzareno, detto “Neno”, 4 anni

• 55. CATANIA Domenico, di Vibo Valentia, 12 anni

• 56. CATANIA Filippo, di Vibo Valentia, 20 anni

• 57. CERASO Fortunato, Vibo Valentia, 18 anni

• 58. CHIARAMONTE Danilo, Vibo Valentia, 10 anni e 35000 euro di multa

• 59. CICHELLO Caterina, Filandari, 4 anni

• 60. CICHELLO Domenico, di Filandari, 20 anni

• 61. CICHELLO Rocco, di Filandari, 8 anni e 30000 euro di multa

• 62. CICONTE Maria Carmela, di Sorianello, 16 anni

• 63. CIRIANNI Francesco, di Carmagnola, 4 anni

• 64. COLLOTTA Francesca, di Polia, 16 anni

• 65. CONTARTESE Pantaleone, di Limbadi, 18 anni

• 66. CONTARTESE Salvatore, di Limbadi, 20 anni

• 67. CORIGLIANO Fabio Salvatore, Vibo Valentia, 7 anni e 28000 euro di multa

• 68. CRACOLICI Francesco di Maierato, 20 anni

• 69. CRISTELLI Chiarina, di Pizzo, 17 anni

• 70. CRUDO Antonio, di Zungri, 6 anni

• 71. CRUDO Domenico, di Vena Superiore, 6 anni

• 72. CUGLIARI Domenico, alias “Micu i Mela”, di Sant’Onofrio, 30 anni

• 73. CUGLIARI Domenico, detto “Scric”, di Sant’Onofrio, 24 anni

• 74. CUGLIARI Giuseppe, di Sant’Onofrio, 17 anni

• 75. CUGLIARI Maria Teresa, di Sant’Onofrio, assoluzione

• 76. CUGLIARI Raffaele, di Sant’Onofrio, 18 anni

• 77. CUOMO Pino, di Lamezia Terme, 2 anni

• 78. CURELLO Antonio Emiliano, di Sant’Onofrio, 20 anni

• 79. CURELLO Nazzareno Antonio, di Vibo Valentia, 18 anni

• 80. CURELLO Saverio, di Sant’Onofrio, 20 anni

• 81. CURTOSI Rosario, 52 anni, di San Gregorio d’Ippona; non doversi a procedere per prescrizione

• 82. CUTRI’ Antonino, di Sinopoli, assoluzione per non aver commesso il fatto

• 83. D’AMBROSIO Giuseppe, di Vibo Valentia,

• 84. D’ANDREA Giuseppe, alias “Pino Coscia d’Agneiu” di Vibo Valentia, 20 anni

• 85. DE CARIA Paola, di Pizzo, 20 anni

• 86. DE DOMENICO Paolo, di Messina, 19 anni

• 87. DE FILIPPIS Vincenzo, di Vibo Valentia, 4 anni e 1000 euro di multa

• 88. DE IASIO Franco Domenico, di Benevento, 5 anni e 5000 euro di multa

• 89. DELFINO Antonino di Reggio Calabria, 24 anni

• 90. DELFINO Rocco, di Satriano; 12 anni

• 91. DELFINO Salvatore, di Satriano; 6 anni

• 92. DE LUCA Giuseppina, di Vibo Valentia, 7 anni e 15 mila

• 93. DE MARCO Daniela, di Filadelfia, 6 anni

• 94. DE RITO Mario, di Ionadi, 22 anni

• 95. DE VITA Massimiliano, di Pizzo,

• 96. DE VITO Cinzia, di Piscopio,

• 97. DI MARIA Bruno, Porto Empedocle (Ag), 20 anni

• 98. DI MARIA Giuseppe, Agrigento, 17 anni

• 99. DI MICELI Francesco, Piscopio, 6 anni e 10000 euro di multa

• 100. DI MICELI Salvatore, Piscopio, 6 anni e 10000 euro di multa

• 101. DIMITROVA ZHIVKA Taneva, di Sant’Onofrio, 6 anni

• 102. DRAGO Giuseppe, Cosenza, 20 anni

• 103. D’URZO Onofrio, Sant’Onofrio, 22 anni

• 104. FAZZARI Palmiro, Rosarno, 7 anni e 28000 euro multa

• 105. FEBBRARO Domenico, di Sant’Onofrio, 16 anni

• 106. FEDERICI Luigi, di Vibo Valentia, 21 anni

• 107. FERRANTE Gianfranco, di Vibo Valentia, 26 anni

• 108. FERRARO Marco, di Vibo Valentia, 20 anni

• 109. FERRERI Miranda, Filandari, 4 anni 6 mesi e 900 euro di multa

• 110. FIARE’ Filippo, di San Gregorio d’Ippona, 20 anni

• 111. FIGLIANO Rosa, di Sant’Onofrio, 6 anni

• 112. FIORILLO Michele, di Piscopio, 12 anni e 40000 euro di multa

• 113. FIORILLO Nazzareno, di Piscopio, 13 anni e 40000 euro di multa

• 114. FIORILLO Patrizia, di Agrigento, assoluzione

• 115. FORGIONE Roberto, di Rizziconi; 6 anni

• 116. FORTUNA Francesco Salvatore, di Sant’Onofrio, 22 anni

• 117. FORTUNA Francesco, di Vibo Valentia, 7 anni e 7000 euro di multa

• 118. FORTUNA Giuseppe, classe ’63, di Vibo Valentia, 20 anni

• 119. FORTUNA Giuseppe, classe ’77, di Filogaso, 24 anni

• 120. FORTUNA Luigi, di Vibo Valentia, 6 anni

• 121. FRANCOLINO Antonello Salvatore, Vibo Valentia, 7 anni e 28000 euro di multa

• 122. FRANZE’ Giovanni, di Stefanaconi, 9 anni e 12000 euro di multa

• 123. FRANZONE Domenico, detto “Chianozzo”, di Vibo Valentia, 22 anni

• 124. FUOCO Antonio, di Vibo Marina, 9 anni e 9000 euro di multa

• 125. FURLANO Salvatore, di Vibo Valentia, 22 anni

• 126. FUSCA Leonardo, di Stefanaconi, 16 anni

• 127. FUSCA Nicola, di Mileto, 20 anni

• 128. GALATI Lucia, di Pizzo, 8 anni e 15000 euro di multa

• 129. GALATI Vito, di San Costantino Calabro, 8 anni e 7500 euro di multa

• 130. GALEANO Ornella, di Longobardi (Vibo), 6 anni

• 131. GALLORO Raffaele, di Pizzo, 18 anni

• 132. GANINO Sandro, di Acquaro, 15 anni e 3000 euro di multa

• 133. GARISTO Pantaleo Maurizio, di Zungri, 18 anni

• 134. GAROFALO Luigi, di Rombiolo, 13 anni

• 135. GENTILE Emilio, alias “Toba”, di Vibo Valentia, 10 anni e 15000 euro di multa

• 136. GIAMBORINO Benedetta, di Vibo Valentia, 6 anni e 10000 euro di multa

• 137. GIAMBORINO Giovanni, di Piscopio, 26 anni

• 138. GIAMBORINO Pietro, di Piscopio, 20 anni

• 139. GIAMBORINO Rosa, di Piscopio, 6 anni e 10000 euro di multa

• 140. GIAMBORINO Salvatore, di Piscopio, 7 anni e 13000 euro di multa

• 141. GIURGOLA Rosario, di Vibo Valentia, 1 anno

• 142. GRECO Leonardo, di Pizzo, 18 anni

• 143. GRILLO Domenico, Vibo Valentia, 8 anni e 15000 euro di multa

• 144. GRILLO Filippo, di Nerviano, 7 anni e 1000 euro di multa

• 145. GRILLO Pietro, Vibo Valentia, 8 anni e 28000 euro di multa

• 146. GUASTALEGNAME Antonio, Vibo Marina, 6 anni e 9 mesi

• 147. IANNARELLI Alessandro, di Marino (Rimini), 20 anni

• 148. IANNELLO Antonio, di Vibo Valentia, 8 anni e 15000 euro di multa

• 149. INCARNATO Luigi, di Cosenza, 1 anno e 6 mesi

• 150. INZILLO Davide, di Soriano Calabro, 8 anni e 8000 euro di multa

• 151. IONADI Roberto, di Vibo Valentia, 14 anni e 14000 euro di multa

• 152. ISOLABELLA Carmelita, di Pizzo, 3 anni

• 153. ISOLABELLA Francesco, di Pizzo, 10 anni

• 154. LA BELLA Rosa, di Vibo Valentia, assoluzione

• 155. LA MALFA Emanuele, di Limbadi, 22 anni

• 156. LA PIANA Giuseppe, di Cessaniti, 6 anni

• 157. LA ROSA Antonio, di Tropea, 30 anni

• 158. LA ROSA Francesco, di Tropea, 3 anni

• 159. LACQUANITI Saverio, detto “Caramella”, di San Gregorio d’Ippona, 22 anni

• 160. LAGROTTERIA Andrea, di Maierato, 6 anni e 2000 euro di multa

• 161. LAGROTTERIA Daniele, di San Gregorio d’Ippona, 19 anni

• 162. LAGROTTERIA Mirko Francesco, di San Gregorio, 7 anni e 2000 euro di multa

• 163. LATASSA Antonio Salvatore, di Mongiana, 4 anni

• 164. LATASSA Nazzareno, di Vibo Valentia,

• 165. LAZAJ Robert, Albania, 22 anni

• 166. LENZA Giovanni, di Vibo Valentia, 22 anni

• 167. LO BIANCO Alfredo, di Vibo Valentia, 5 anni e 500 euro di multa

• 168. LO BIANCO Antonino, detto “Nino Crapina”, di Vibo Valentia, prescrizione

• 169. LO BIANCO Antonio, di Vibo Valentia, 28 anni

• 170. LO BIANCO Carmela, detta “Melina” di Vibo Valentia, 14 anni

• 171. LO BIANCO Carmelo, classe ’72, di Vibo Valentia, 18 anni

• 172. LO BIANCO Carmelo, classe ’92 di Vibo Valentia, 16 anni

• 173. LO BIANCO Domenico, Vibo Valentia, 24 anni

• 174. LO BIANCO Domenico, classe ’90, Vibo Valentia, 9 anni e 15000 euro di multa

• 175. LO BIANCO Leoluca, Vibo Valentia, 9 anni e 15000 euro di multa

• 176. LO BIANCO Michele, classe ’67, di Vibo Valentia, 8 anni e 15000 euro di multa

• 177. LO BIANCO Michele, classe ’75, di Vibo Valentia, 18 anni

• 178. LO BIANCO Michele, classe ’99, di Vibo Valentia, assoluzione per capo A e per altri reati 7 anni

• 179. LO BIANCO Michele, classe ’48, di Vibo Valentia, 22 anni

• 180. LO BIANCO Nazzareno, Vibo Valentia, 6 anni

• 181. LO BIANCO Orazio, di Vibo Valentia, 25 anni

• 182. LO BIANCO Paolino, di Vibo Valentia, 30 anni

• 183. LO GATTO Vincenzo, di Vibo Valentia, 18 anni

• 184. LO IACONO Elisabetta, di Siracusa, 7 anni e 10000 euro di multa

• 185. LO SCHIAVO Raffaele, di Vibo Valentia, 1 anno e 6 mesi

• 186. LOPEZ Y ROYO Antonio, di Vibo Valentia, 5 anni e 7000 euro di multa

• 187. LO RIGGIO Mario, di Vibo Valentia, 22 anni

• 188. LOSCHIAVO Gaetano, di Sant’Onofrio, 16 anni

• 189. LUCAJ Alfred, Albania, 17 anni

• 190. MACRI’ Antonio, classe ’57 di Vibo Valentia, 30 anni

• 192. MACRI’ Michele Pio Maximiliano, di Vibo Valentia, 18 anni

• 193. MALARA Salvatore, di Vibo Marina, 4 anni

• 194. MANCUSO Giuseppe, classe ’90, di Limbadi, 20 anni

• 195. MANDARADONI Domenico, di Potenzoni di Briatico, 18 anni

• 196. MANDARADONI Giuseppe, di Piscopio, 4 anni

• 197. MANDARADONI Salvatore, di Vibo Valentia, 4 anni e 5000 euro di multa

• 198. MANGONE Giuseppe, di Mileto, 18 anni

• 199. MANTELLA Andrea, di Vibo Valentia, 6 anni e 9 mesi

• 200. MANTELLA Salvatore, di Vibo Valentia, 18 anni

• 201. MARASCO Salvatore, di Limbadi, 7 anni e 6500 euro di multa

• 202. MARINARO Michele, di Girifalco, 17 anni

• 203. MARINO Pasquale, di Pizzo, 3 anni

• 204. MAZZOTTA Salvatore, di Pizzo, 28 anni

• 205. MENNITI Vincenzo, di Sant’Onofrio, 6 anni

• 206. MILLITARI’ Vincenzo Francesco, di Pizzo, assoluzione

• 207. MOISE’ Giuseppe, di Limbadi, 18 anni

• 208. MOLINO Gaetano, di Limbadi, 20 anni

• 209. MONTEMAGNO Maria Olga, di Latina, 7 anni e 7000 euro di multa

• 210. MORELLI Salvatore, di Vibo Valentia, 30 anni

• 211. MOSCATO Antonio, di Vibo Valentia, 9 anni e 9000 euro di multa

• 212. MOSCATO Domenico, alias “Mimmo u Baruni”, di Vibo Valentia, 21 anni

• 213. MURMORA Francesco, di Pizzo, 4 anni

• 214. NASELLI Giorgio, 8 anni

• 215. NASO Antonella, di Limbadi, 3 anni

• 216. NASO Francesco, di Limbadi, 25 anni

• 217. NASO Gregorio Giuseppe, di Vibo Valentia, 4 anni

• 218. NASO Maria Teresa, di Limbadi, 3 anni

• 219. NAVARRA Giuseppe, Vibo Valentia, 22 anni

• 220. NAVARRA Sebastiano, Rombiolo, 8 anni e 30000 euro di multa

• 221. NAVARRA Valerio, di Rombiolo, 30 anni

• 222. NESCI Filippo, di Vibo Valentia, 6 anni

• 223. NIGLIA Francesco Giuseppe, alias “Pinu u cani”, di Briatico, 23 anni

• 224. OLIVA Emiliano, Vibo Valentia, 4 anni e 6 mesi e 5000 euro di multa

• 225. PAGLIANITI Domenico Antonio, di San Calogero, 18 anni

• 227. PALMISANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 10 anni e 15000 euro di multa

228. PALMISANO Loris, di Vibo Valentia, 22 anni

229. PAPAIANNI Agostino, di Joppolo, 30 anni

230. PAPAIANNI Giuseppe di Joppolo, 10 anni e 12000 euro di multa

• 231. PAPALIA Rosaria, Vibo Valentia, 7 anni e 3000 euro di multa

• 232. PAPUZZO Franco, Vibo Valentia, 12 anni e 40000 euro di multa

• 233. PARDEA Damiano, Ionadi, 19 anni

• 234. PARDEA Raffaele, di Vibo Valentia, 25 anni

• 235. PARDEA Rosario, di Vibo Valentia, 10 anni e 9000 euro di multa

• 236. PATANIA Alessio, di Vibo Valentia, 9 anni e 9000 euro di multa

• 237. PATANIA Francesco Michelino, alias “Ciccio Bello”, di Vibo Valentia, 19 anni

• 238. PATANIA Salvatore, di Stefanaconi, 24 anni

• 239. PATERNO’ Francesco, detto “Cisca”, di Vibo Valentia, 19 anni

• 240. PENNA Nicola, di Maierato, 1 anno

• 241. PETROLO Paolo, di Sant’Onofrio, 20 anni

• 242. PETTINATO Caterina, di Francavilla Angitola, 4 anni

• 243. PIPERNO Maria, Vibo Valentia, 6 anni e 10000 euro di multa

• 244. PITTELLI Giancarlo, Catanzaro, 17 anni

• 245. POLITO Domenico Salvatore, di Tropea, 20 anni

• 246. POLITO Pietro, Briatico,

• 247. PONTORIERO Antonella, Vibo Valentia, 6 anni

• 248. PONTORIERO Fortunato, di San Calogero, 6 anni e 6500 euro di multa

• 249. PREITI Domenico, di San Calogero, 18 anni

• 250. PREITI Isabella, di Limbadi, 3 anni

• 251. PRESTIA Antonio, di San Calogero, 18 anni

• 252. PROFETA Antonio, di Vibo Valentia, 9 anni e 15000 euro di multa

• 253. PROFITI Giovanna, di Sant’Onofrio, 6 anni

• 254. PROSSOMARITI Giuseppe, Santa Domenica di Ricadi, 16 anni e 6 mesi

• 255. PUGLIESE CARCHEDI Vincenzo, di Vibo Valentia, 17 anni

• 256. PUGLIESE Francesco, detto “Biondo”, Vibo Valentia, 17 anni

• 257. PUGLIESE Francesco, detto “Willy” , di Vibo Valentia, 4 anni

• 258. PUGLIESE Giuseppe, detto “Pino”, di Vibo Valentia, assoluzione

• 259. PUGLIESE Michael Joseph, di Vibo Valentia, 17 anni

• 260. PUGLIESE Nazzareno, di San Costantino Calabro, 4 anni

• 261. PUGLIESE Rosario, alias “Saro Cassarola”, di Vibo Valentia, 30 anni

• 262. PUGLIESE Tommaso Vitantonio, di Vibo Valentia, 3 anni

• 263. PULITANO Daniele, di Pizzo, 17 anni

• 264. PUNTORIERO Vincenzo, detto “Enzo”, di Vibo Valentia, assoluzione per un capo d’imputazione e per altri reati chiesti 20 anni

• 265. PUNTORNO Andrea, di Agrigento, 19 anni

• 266. RAZIONALE Saverio, di San Gregorio d’Ippona, 30 anni

• 267. REDI Agostino, di Limbadi, 16 anni

• 281. RUGGIERO Antonio, di Vibo Valentia, 9 anni e 40000 euro di multa

• 282. SCARAFILE Pietro, Catanzaro, 12 anni e 40000 euro di multa

• 283. SCARPINO Emma, di Catanzaro, 3 anni

• 284. SCIARRONE Antonio, di Pizzo, 10 anni e 30000 euro di multa

• 285. SCRUGLI Antonio, di Vibo Valentia, 21 anni

• 286. SCRUGLI Marco di Vibo Valentia, 7 anni e 28000 euro di multa

• 287. SERRATORE Giuseppe, di Sant’Onofrio, 7 anni e 3000 euro di multa

• 288. SERRATORE Rosa, di Sant’Onofrio, 7 anni

• 289. SESSA Giuseppe, di Giussano, 6 anni

• 290. SESSA Lucia, Vibo Valentia, assoluzione

• 291. SGRO’ Nicola, di Vibo Valentia, 6 anni

• 292. SICARI Alessandro, di Vibo Valentia, 6 anni e 1000 euro di multa

• 293. SICARI Giovanni, di Briatico, 25 anni

• 294. SICARI Mario, Briatico, 7 anni e 28000 euro di multa

• 295. SIGNORETTA Renato, Ionadi, 17 anni

• 296. SIMONETTI Domenico, di San Gregorio d’Ippona, 18 anni

• 297. SPASARI Vincenzo, di Nicotera, 17 anni

• 298. STARTARI Marco, di Vibo Valentia, assoluzione per un capo d’imputazione per altro reato chiesti 17 anni

• 299. STILO Francesco, di Lamezia Terme, 15 anni

• 300. STUPPIA Maria Alfonsina, di Vibo Valentia, 2 anni

• 301. SURACE Cristian, di Cessaniti, 6 anni

• 302. SURIANO Giuseppe, di Vibo Valentia, 16 anni e 6 mesi

• 303. TAHIRAJ Eduard, Albania, 16 anni e 6 mesi

• 304. TAHIRAJ Floriand, Valone, 16 anni e 9 mesi

• 305. TARZIA Francesco, di Acquaro, 15 anni e 3000 euro di multa

• 306. TASSI Francesco, Mileto, 6 anni

• 307. TASSONE Vincenzo, di Vibo, 18 anni

• 308. TAVELLA Rocco, di Vibo Valentia, 6 anni e 10000 euro di multa

• 309. TEDESCHI Vittorio, di Vibo Valentia, 5 anni e 4 mesi e multa

• 310. TOMAINO Aurelio, di Vibo Valentia, 6 anni e 2000 euro di multa

• 311. TOMAINO Domenico, alias “il Lupo”, di Vibo Valentia, 20 anni

• 312. TOMAINO Giuseppe, di Vibo Valentia, 18 anni

• 313. TOMEO Antonio, di Nicotera, 19 anni

• 314. TOMEO Francesco, di Nicotera, assoluzione

• 315. TRIPODI Antonio Mario, di Portosalvo, 9 anni e 15000 euro di multa

• 316. TRIPODI Danilo, di Vibo Valentia, 17 anni