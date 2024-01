Con il calo delle temperature dei giorni scorsi, gli interventi di Anas sulle strade non hanno riguardato solo i mezzi spargisale e spazzaneve, ma anche la rimozione di stalattiti di ghiaccio che si formano naturalmente nelle gallerie.

In Calabria, nelle gallerie della statale 107 Silana Crotonese tra le località di Camigliatello Silano e San Bernardo, il personale Anas è stato impegnato alla rimozione delle stalattiti per prevenire qualsiasi pericolo alle auto in transito. L’acqua che si forma per umidità e calo delle temperature, congela sul soffitto del tunnel.

A quel punto le stalattiti di ghiaccio devono essere rimosse regolarmente per prevenire malfunzionamenti e danni gli impianti ma anche ai veicoli in transito. Durante lo sghiacciamento, il traffico viene regolamentato con senso unico alternato con movieri oppure con chiusure temporanee. In particolare, le “stalattiti di ghiaccio” vengono rimosse manualmente ed alcune possono raggiungere anche una lunghezza di cinque metri.