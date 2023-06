Interessante convegno organizzato dalla associazione “Nessuno tocchi Caino” a Palmi sulla riforma della giustizia in modo particolare su quella riparativa. All’incontro sono intervenuti avvocati e magistrati. L’iniziativa voluta da Sergio D’elia, Elisabetta Zamparutti e Rita Bernardini ha visto la partecipazione del presidente della corte d’assise di Palmi dott. Francesco Petrone. Come al solito molto, interessante l’intervento dell’avvv. Armando Veneto, intervenuto nel dibattito per dare la sua opinione in merito alle ultime iniziative parlamentari sulla riforma della Giustizia. hanno preso la parola gli avvocati, Alvaro, Clara Veneto, Santoro, il notaio Reni il presidente del consiglio comunale di Palmi Cardone. Assente il sindaco Ranuccio a portare i saluti al convegno uno dei suoi assessori.