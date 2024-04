Il “progetto” del Ponte sullo Stretto, qualora venisse realizzato,

avrebbe risvolti devastanti per il nostro territorio. Il tema sta

avendo grande risalto nel dibattito politico nazionale e sempre

più cittadine e cittadini, non solo calabresi, si stanno rendendo

conto di quanto diciamo da sempre: ci troviamo di fronte a un

mero strumento di propaganda.

Siamo convinti, quindi, che ci sia bisogno di ampliare sempre più

l’area di chi si oppone a quest’opera, discutendone con la

popolazione e motivando le azioni di tutela dei cittadini e dei

territori con argomentazioni tecniche. Per questo Rifondazione

Comunista aderisce all’assemblea pubblica convocata dal

“Movimento No Ponte” per il 5 Aprile a Villa San Giovanni (RC)

presso il Teatro Primo.

Mimmo Serrao – Segretario Regionale PRC Calabria

Pino Ciano – Segretario Provinciale PRC Reggio Calabria