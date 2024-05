Il nostro Partito da sempre si batte affinché venga garantito

il diritto alla salute per tutti i cittadini. Allo stato attuale

risorse e investimenti non sono consoni al funzionamento

della sanità. Riteniamo, pertanto, preoccupante la

situazione che si sta verificando nel nostro territorio con

ulteriori arretramenti che rischiano di portare ad una vera e

propria paralisi. Mentre tutto questo è riscontrabile, il

Presidente Occhiuto nella qualità di commissario ha il

coraggio di sostenere la teoria che la sanità calabrese

migliora giorno dopo giorno. Dimentica il fatto che grazie ai

medici cubani, di cui auspichiamo un prolungamento della

loro preziosa presenza nelle strutture ospedaliere, si riesce a

garantire un minimo di servizio sanitario.

Una rete ospedaliera non adatta a fornire servizi in maniera

capillare e tempestiva, liste di attesa troppo lunghe e

carenza di personale non fanno della Calabria una regione

virtuosa.

Per questo parteciperemo domani 4 maggio alla grande

manifestazione indetta a Polistena, per ribadire la nostra

posizione a difesa della sanità pubblica nella Piana di Gioia

Tauro, in Calabria e nel Paese.

Mimmo Serrao – Segretario Regionale PRC Calabria

Pino Ciano – Segretario Provinciale PRC Reggio Calabria

Angelica Perrone – Responsabile Sanità PRC Calabria