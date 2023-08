“impedimento effettivo’. Quindi nella sostanza se la Reggina avesse dimostrato concrete motivazioni per giustificare il non pagamento il Tar le avrebbe anche potuto dar ragione. Per questo, pur considerando la B presa al 90%, siamo preoccupati per il Consiglio di Stato. Infatti il Tar ha bocciato la Reggina ma le ha anche aperto uno spiraglio, vale a dire la possibilità di dimostrare validi motivi per il mancato pagamento nei termini temporali. Scusate se siamo pedanti. Pure noi vogliamo il Brescia in B ma crediamo che sia nostro dovere dire le cose come stanno per rispetto verso I lettori. Se gli altri vogliono leccare il c… raccontando versioni idilliache dei fatti che lo facciano. Noi siamo onesti. La B è presa al 90% ma la sentenza del Tar da alla Reggina una strada da seguire. E giusto per essere chiari noi del blog ci autotassiamo per consultare gli avvocati e avere loro pareri. E non abbiamo I soldi degli altri media, ma lo facciamo perchè la serietà lo richiede“.