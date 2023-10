Il 30 settembre u.s., presso il Cimitero di San Giovanni di Pellaro, si è svolta l’annuale commemorazione per la morte del Maresciallo di 3^ classe del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza della Polizia Ferroviaria, Filippo Foti. Alla cerimonia, celebrata dal cappellano della Polizia di Stato don. Gianni Giordano, erano presenti i familiari del Maresciallo e personale della Questura e del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria.

Filippo Foti, medaglia d’oro al valor militare alla memoria, nel settembre del 1967, sventò un attentato terroristico, portando via da un treno affollato da viaggiatori una valigia contenente un ordigno che esplose, una volta lontana dal convoglio, uccidendolo.

