“Un nuovo inizio per 312 lavoratori della ex Whirlpool che ieri a Napoli hanno firmato un contratto di assunzione con la Italian Green Factory del Gruppo Tea Tek, azienda che opererà nello sviluppo e produzione di tecnologie sulle energie rinnovabili.” – esprime soddisfazione l’eurodeputato (Fdi-Ecr) Denis Nesci per l’esito positivo della vertenza.

“Tutti gli attori coinvolti, dalle amministrazioni locali, ai corpi intermedi, al Ministro Adolfo Urso e per finire al Commissario della Zes Campania Giosi Romano – decisivo per quest’epilogo positivo – sono riusciti attraverso una forte sinergia istituzionale a risolvere una vertenza aperta da oltre tre anni”.

“Complimenti soprattutto al lavoro del Commissario Zes Romano, che è riuscito a convincere i vertici di Whirlpool a sottoscrivere l’atto di trasferimento del sito aziendale, per poi essere acquisito a costo zero dalla Zes Campania, con l’impegno della riassunzione delle maestranze. Dunque – conclude Nesci – un impegno mantenuto con oltre 300 famiglie, assicurando loro, dopo anni di preoccupazioni e paure, un futuro di serenità”.