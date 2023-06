content/uploads/2023/06/parere_revisore.jpg”>

Il gruppo consiliare di opposizione che abbiamo ribattezzato non a caso “Grignasco Futura” parla di una bocciatura del revisore dei conti su alcuni aspetti che riguardano il servizio sociale. In realtà non esiste alcuna bocciatura.

I conti del comune hanno superato la prova del consuntivo a pieni voti, tutti i pareri contabili sono FAVOREVOLI al rendiconto, approvato in Consiglio comunale invece senza la minoranza che ha preferito disertare per manifesta incompetenza sul tema trattato, costruendo poi a propria discolpa motivazioni che fanno davvero ridere i polli.

Comprendiamo la difficoltà a leggere i numeri da parte di consiglieri comunali poco avvezzi alla contabilità pubblica che si limitano ai compitìni prefabbricati, alle frasi ad effetto o peggio al copia-incolla. Le bocciature sono tutte nella mente di chi finora ha prodotto 68 denunce contro cittadini e cittadini comuni che compiono dentro le istituzioni, nella pubblica amministrazione, nei servizi sociali, negli organi di stampa, nell’associazionismo organizzato, il loro onesto lavoro.

Per cosa? Solo per tentare di gettare fango sul Sindaco e sull’Amministrazione Comunale, definita “disastrosa” ma senza mai documentare le prove del paventato disastro che come le “bocciature” è solo propaganda fallimentare nella alimentata sull’odio dei nostri oppositori.

Chi merita la bocciatura totale è un certo modo di fare politica ormai collaudato da un manipolo di consiglieri che non fa mistero della propria incapacità quando presenta, senza vergogna, un testo di regolamento per gli scavi su suolo pubblico, letteralmente copiato dal comune di Grignasco (provincia di Novara) e incollato!!!

Parole, corsivi, grassetti, perfino layout e carattere perfettamente identici!!!

Dai tempi della scuola ci è stato insegnato che non si copia dagli altri, regola elementare evidentemente misconosciuta dai consiglieri di “Grignasco Futura” che reiterano la mozione come se nulla fosse ripresentando lo stesso testo scopiazzato per il prossimo Consiglio Comunale. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico.

Figuriamoci quale credibilità possa avere l’opposizione del copia-incolla che per le stupidaggini che scrive e imbecca agli organi di stampa, merita “ZERO RAGLIATO”.

Consigliamo all’opposizione “Grignasco Futura” prima di esprimente giudizi affrettati ed imprecisi sui risultati dell’Amministrazione Comunale che sono visibili e ben documentati, di scusarsi con la comunità di Polistena per la manifesta inutilità dei propri metodi parossistici, dei quali i cittadini non sanno cosa farsene.

GRUPPO CONSILIARE

Rialzati Polistena