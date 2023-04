Riceviamo e pubblichiamo

I rappresentanti del gruppo Polistena Futura (che é solo la proiezione di un film già visto ovvero quello di una pericolosa accozzaglia che vorrebbe mettere le mani sulla città) si sparano addosso i fuochi di artificio dando notizia a scoppio ritardato di un procedimento penale archiviato più di 15 gg fa. Ma cittadini, vi siete chiesti perché ci hanno pensato così tanto prima di rendere nota una “non-notizia” già pubblica, loro che scrivono ogni minuto per ogni piccolezza? Semplice. Hanno dovuto valutare pro e contro. Alla fine si sono convinti…. ma hanno fatto male i conti…come sempre. Già…perché dopo aver subito (loro, non noi) così tante archiviazioni d’ufficio delle loro denunce farlocche, promosse in quantità industriale presso tutti gli organismi possibili e immaginabili contro il Sindaco Michele Tripodi e contro tutta la struttura del Comune, é molto difficile parlare di vittorie e peggio ancora tappezzarsi il volto di ridicole e inutili celebrazioni murarie. Ma vittoria su cosa? In questo caso, si tratta di un procedimento penale unificato, precisamente il numero 1019/2022 partito inizialmente proprio da una denuncia, l’ennesima senza fondamento, presentata da due dei loro più geniali rappresentanti (Pisano e Ientile). L’accusa dei due era come al solito rivolta al Sindaco per, a loro dire, essere stati diffamati in un comunicato stampa, a proposito di spazzatura, pubblicato sul sito istituzionale del comune. Risultato: ARCHIVIATA come tutti i procedimenti penali contro il Sindaco innescati dagli avversari politici negli oltre dieci anni di amministrazione che si sono rivelati anche in giudizio bolle di sapone. Ma c’é di più, il signor Pisano che tira la pietra e nasconde la mano, oltre ai suoi infiniti e continui esposti contro il Sindaco che finiscono evidentemente negli archivi (quando va bene) o nella spazzatura di procure, prefetture e non solo, é testimone in altro procedimento penale per diffamazione promossa da esponenti della medesima accozzaglia politica. Esposti, naturalmente, indovinate contro di chi? Contro il Sindaco. Insomma un circolo vizioso ed a numero chiuso nel quale i denunciatori, i testimoni, persino i difensori, nel tempo si scambiano i ruoli, in modo artefatto, immorale e, questo si, antidemocratico su cui varrà la pena approfondire a tutti i livelli d’indagine possibili. Per loro sì e per il Sindaco o il gruppo di maggioranza non vale il diritto di critica politica?

Ci viene da sorridere, perché a noi poco importa fare politica tramite mezzi e mezzucci che lasciamo volentieri ad altri, ma certamente sappiano i nostri aggressori che risponderemo colpo su colpo ad ogni attacco sistematico e perpetuo e ad ogni denuncia subita anche tutelandoci attraverso l’unica via che abbiamo: la giustizia, che non è solo formale ma sostanziale. Le nostre vittorie sono politiche, sul campo, nelle urne e tra la gente perché si fondano su risultati concreti e sulla ottima Amministrazione di un Sindaco popolare come Michele Tripodi che tutti ci invidiano e che ringraziamo, il quale, siamo certi, ha le spalle così larghe da non farsi scalfire nel suo lavoro reso in modo onesto ed esemplare al servizio di Polistena. Serve ben altro degli espedienti dell’accozzaglia, uniti nell’odio e nell’offesa personale che mascherano la loro vera e altra natura.

Sono questi i mezzi usati dalla vecchia politica polistenese sempre sconfitta e mutuati dalla Futura con la sfera di cristallo per delegittimare le Amministrazioni a guida comunista le quali viceversa hanno sempre fatto della legalità, della lotta alle mafie ed ai corrotti, agli affaristi, alla speculazione edilizia, baluardi della propria azione programmatica. All’accozzaglia dà fastidio che finalmente Polistena sia tornata alla normalità ed abbia rialzato la testa dopo il periodo di commissariamento nel quale certi strani interessi si erano di nuovo appalesati, nel clima generale di anarchia e lassismo da cui ci siamo ampiamente risollevati. E proprio ora cominciano ad essere più che visibili i primi importanti risultati in tal senso, con servizi per la popolazione ripresi e migliorati, copiosi finanziamenti ottenuti e cantieri aperti o in fase di apertura. Avanti allora!

Non un passo indietro!