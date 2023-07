Gentile Direttore, cortese Redazione,

conosco Nicola Fiorita, dalla mia giovinezza a Catanzaro, laddove ho intrecciato amicizie vere, autentiche, profonde, insomma con persone, le quali ‘vivono e sono ‘partecipi’ della mia vita, avendomelo dimostrato, in un momento ‘particolare’ di essa stessa…e tra questi non vi è il futuro ex Sindaco, benché questo ‘figuro’ (si…figuro!) è figlio genetico di un galantuomo democristiano.

Persino suo padre, assurdamente e ingiustamente, venne ‘assalito’, dalla furia ‘neogiaciobina’, alla cui ‘corte posticcia’ e politicante, si rifà il suo -indego?- figlio, ovvero il ‘comunistoide’ Nicolino ‘Vien dal Corso Mazzini’ (e dalla Iemma, da Bosco e dalla ‘Montecomesichiama’ -quest’ultima sarebbe la ‘responsabile di un Assessorato’, poiché di altro non potrebbe!)- eppure solo ora, a seguito della sua comunicazione a voi (sempre il futuro ex Sindaco di Catanzaro), mi conferma di essere quanto gli dico da tempo immemmore, cioè aduso ‘a proferir verbo’, per di più, ‘mentendo e omissando’: quanta abbondanza di sostanza nei marciapiedi catanzaresi (laddove solo Ia civiltà dei cittadini di questo comune glorioso, sopperisce al non zelo, dei vigili ‘fioriteschi’)!

Purtroppo, ovviamente per lui e per la sua ‘variabile coerenza e/o moralità’ (non certo quella di me medesimo!), il tal costui lo ha ripalesato, persino dimenticando -non solo le ‘assurde’ sofferenze del suo genitore (il quale le passò in ‘macabra’ ottemperanza dei regimi ‘castristi’ o del ‘Castro’, pure al netto dei refusi apparenti, di cui il figlio Nicola è epigone e cultore…con tue le evidenze pubbliche e le note stampa che lo riportano!)- anzi mi onoro di essere stato affianco a suo padre, anche, io stesso e per come ho potuto, accettando di essere all’epoca dei datti!), ed infatti palesai la disponibilità ,qualora richiesto quale testimone – non importa se convocato dal P.M. del procedimento , ovvero Roberto Pennisi- (con buona pace di gens alla Telerico, sono negli annali della storia e da protagonista, non come lui da effimera meteora politica).

Dico ciò e lo ricordo con mio orgoglio e per amor di verità -poiche` uno degli episodi di cui di chiedeva conto a Franco Fiorita vide me presente con lui, quindi potevo ben dire come andarono le cose ,veramente, persino coraggiosamente smentendo quanto riportato in calce alle informative di polizia giudiziaria- perciò avrei svolto il mio obbligo di legge, in ossequio alla verità e contribuendo a discolpare un uomo giusto ed onesto, mica uno ‘scappato di casa’ (e non specifico se sia afferente ad una ‘non maggioranza’ attuale.,

Ciò premesso, attendo gli eventi di natura giuresprudenziale (i quali saranno imminenti, per costoro?) e in ogni modo e maniera, onore a me che ancora oggi mi inchino rispetto alla buonanima di Franco Fiorita, cosa che non fa monin molti, ma io sono io, cioè non un ‘impostore’!

Quest’ ultimo (cioè Franco) è ricordato strumentalmente, a parole, (ma omesso dagli ‘attacchi infami’…come li definiamo, giustamente, noi gente di Bovalino), dicevo, il compianto Fiorita (certamente, è Franco!) è ‘paragnostiscamente’ citato e ossequiato da un esperto in ‘ovvio e falso buonismo’ quale è Franco Cimino, prono al Sindaco pro tempore e al Talerico di turno, pur non stimando nessuno di loro e di altri, anzi, avendo scritto a me (sempre Cimino), su di loro medesimi, parole di fuoco (sarà per avergli negato il ‘suo agognato assessorato, visto che il Sindaco non lo può fare e nemmeno il Consigliere Comunale, in mancanza di voti e pure tantini assai).

Patti chiari, questi messaggi sono “noti e schedati al mio ufficio”-utilizzando la sempiterna battuta di Paolo Emilio Taviani (che mi ha pure cresciuto)- quindi li ho ancora conservati, in ottemperanza ai suggerimenti di Cossiga eAndreotti, che mi hanno allegato con stri, tra cui il citato Taviani e non certo hanno perduto te lo e dedizione con il ‘Ciminnus dilarintis’, poiché i rapporti li -in sua vece e un suo nome e conto- aveva la buonanima di Pujia -di cui Cimino era il pappagallo (valutate voi se il pennuto o l’imbuto per le prove o il combinato disposto- e Pujia a sua volta, non è che lo sopporttasse molto, anzi, per evitarsi scocciature (e rotture di zebedei) delegava Angelo Donato, alfine di notificargli ciò deciso, da Carmelo e Angelo stessi, con Nanà Veraldi, Marcello Furriolo, Ciccio Murante e pure io (ma so presente!) ammesso a tal corte perché intelligente, acculturato, con stile e simpatico’, mentre Cimino non è nemmeno ciò.

Tornando al ‘Nico Ridens’ (…ma che te ridi?), ‘Annuntio vobis gaudium’:Fiorita jr. è così, cioè da quando era adolescente -e aveva una relazione sentimentale (certamente tale!, sul sesso non ho l’abitudine di stare sotto i letti, epperò lo faccio fare, se mi interessa dai ‘servizi’), con una nostra amica di gioventù (oggi, mia apprezzata collega giornalista, a cui voglio bene e pietre lei, benché si sua rifatta una vita, è affezionata a questo soggetto, dal quale presto prenderà le debite distanze, avendo io la particolarità di prevedere sempre il futuro!) e, nel mentre da giovani ci trovavamo sullo yacht di mio padre (in presenza dell’allora Ministro dell’Agricoltura, Sen. Gianni Fontana), essendosi inceppata una fune all’elica del motore sibilo’ (con la sua tonalità piangente, che fa sempre, persino in mancanza di contrizione emorroidale): “se mi butto che risolvo?” Difatti, si gettò Michele Proto, che in faccia di tolla, praticità di vita, esperienza spiccia, è mio fratello maggiore (tanto mi ha insegnato, ancor più lo stimo e molto gli voglio bene!), ma non certo la ‘mammola sterile’, quale è -e lo è , senza accortezza di ipoteticita` condizionale!- il (futuro ex) Sindaco di Catanzaro!

Che dice alla vostra redazione Nicola Fiorita? Assurde e non dimostrate menzogne, alle quali io replico con dati di fatto (con tanto di video, da me fatti ‘girare’ e comprovati da siti Facebook), che certificano come Fioriita (e i ‘Fioriteschi’), nel giorno del lutto nazionale per la dipartita di Arnaldo Forlani, statista italiano e non ‘macellaio’ stalinista alla ‘Fidel’ a cui lui ama rifarsi, oppure non certo rappresentanti di Stati communistoidi che gli hippysinistrorsi uguali a lui, amano ‘anelare e belare’, pur se hanno uno di apparente centrodestra quale Talerico, a sua volta destinato a contare quanto il due di coppe se la bria ona è a denari, principalmente qualora potesse il ricorso in Cassazione, per restare Consigliere Regionale, inogni cado ‘bipolare’ (poiché a sinistra a Catanzaro, a destra alla Regione, percio` nessuno pensasse che abbia citato la tal cosa, per accostarlo ad una patologia, che avevano tra gli altri Winston Churchill e Francesco Cossiga, ma con Talerico non è proprio il caso che ci si possa trovare in tal senso).

No, per tornare a Fiorita e alle sue stucchevoli giustificazioni, non ci troviamo innanzi ad un ‘Uomo di Stato’, bensì altro ancora (e persino disdicevole).

La Repubblica del Libano, verso cui hanno ‘coperto’ atti di razzismo xenofobo’, attende ancora risposta, eppure Talerico e Sero` valgono di più -ovviamente in senso tristemente ironico-percio` hanno confuso l’obbligo istituzionale di rispondere (contriti!) con il ‘darmela vinta’, benché fossi ‘parte lesa’ e il sottoscritto avesse ragione!

Signor Direttore, gentile redazione, non torniamo più, sulla vicenda del ‘lutto di Stato’ per il Presidente Forlani, poiche` Fiorita, continua non solo a dir bugie (come sempre fa), ma a raccontare fesserie (come altrettanto e sempre fa, persino più facilmente di quanto respira e a causa di ciò, io sospiro), anzi conferma di essere un ‘personaggio’ (dalle mie parti si direbbe ‘ominicchio’) mistificatore e strumentale, per di più ‘menzognero” (allego video e comunicazioni con lui e il suo Capogabinetto, a comprova che se non avessi sollevato il problema, questi ‘scappati di casa’, ovviamente e sovversivamente Castristi, financo parasologicamente Stalinisti, non avrebbero adempiuto alle direttive del Governo centrale), precisando che Fiorita, pure in base a quanto ho già riferito e ricordato non rispetta le Istituzioni’, bensì le piega ai suoi voleri, infatti tenta di insolentirni, fino a quanto non perdo del tutto la pazienza e poi lo faccio scattare dai funzionari dello Stato, dove simmrrita, tanto è ormai un dossier aperto.

In più, questo tal costui e la sua sdrucita corticina di ‘impostori da culturame’ sono da sempre e palesemente assimilabili a Paesi bellicamente ‘ostili, oppure avversari (per non dire nemici)’, non solo dal punto di vista storico, persino e soprattutto in ‘consecutio’ della nostra appartenenza come Paese, all’Alleanza Atlantica, quindi, ci troviamo innanzi persi o ad una potenziale accusa di ‘alto tradimento’, posto che questi ‘fioriteschi’ e lui in testa, non hanno il coraggio di iniziative violente, ma solamente perché si ritroverebbeto con quattro schiaffoni in faccia, solamente nel vederli all’opera e in tal senso, pure se accompagnati dalla stazza del Consigliere Capellupo o del Consigliere Talerico (entrambi, notoriamente e visibilmente, con un girovita alla Pavarotti…ma solo il girovita).

Insomma e in breve, Fiorita mente (come è aduso a fare e sono disposto risponderne in un Tribunale della Repubblica, poiché questo è il mio Paese e non so se è il suo e lui, in virtù dell’incarico che ricopre, per quota parte, non lo rappresenta, poiché ‘venti matti e potenti’ spirano gelidi!, epperò non si permetta ad insolentire il sottoscritto, con repliche speciose, artefatte, fallaci e inveritiere, in quanto continua a sbattere in una triste realtà, ma soprattutto a confermare quanto sia quel che sia: inadeguato, tendente ad utilizzare un prestigio che non ha, pur se non riuscira` (ne` riusciranno) a farcela e a farla franca

Altro non aggiungo, poiché parliamo, umanamente e politicamente (anzi, politicantemente) di ‘robetta da nulla’, ovvero ciò che sono costui e i suoi.

Vincenzo Speziali