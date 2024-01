“Registro Tumori e Monitoraggio Territori: Un evento cruciale nella lotta contro il cancro”.

Il 29 gennaio 2024, organizzato dai Club Rotary di Nicotera Medma e Polistena, si terrà un importante evento intitolato “Registro Tumori e Monitoraggio Territori” presso la Sala Consiliare del Comune di San Ferdinando (RC). Questo evento è considerato uno strumento fondamentale per il controllo dell’espansione dei tumori e l’individuazione delle possibili cause.

La conferenza sarà moderata da Giacomo Francesco Saccomanno, giornalista e segretario del Rotary Club Nicotera Medma. Durante l’evento, si terranno diversi interventi da parte di esperti nel campo della salute.

Francesca Liotta, primario di Anestesia presso l’Ospedale di Polistena, ASP 5 Reggio Calabria, parlerà dell’importanza dell’anestesia nel trattamento dei pazienti affetti da tumori.

Niki Cordopatri, responsabile del Dipartimento di Radiologia presso il P.O. di Polistena, ASP 5 Reggio Calabria, discuterà del ruolo della radiologia nella diagnosi e nel monitoraggio dei tumori.

Alfredo Campenni, professore presso l’Università di Messina e membro dell’European Association of Nuclear Medicine, parlerà della medicina nucleare e del suo contributo nella diagnosi e nel trattamento dei tumori.

Infine, l’evento sarà concluso da Francesco Petrolo, Governatore del Rotary International – Distretto 2102.

Questo evento rappresenta un’importante opportunità per approfondire le conoscenze nel campo della lotta ai tumori e per promuovere la collaborazione tra professionisti e istituzioni.

Giacomo Francesco Saccomanno – Segretario RC Nicotera Medma