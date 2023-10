Domani, venerdì 20 ottobre, si terranno presso la Cittadella regionale di Catanzaro tre importanti appuntamenti aperti alla stampa.

– In mattinata il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, accoglierà il presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, in visita istituzionale in Calabria.

Alle ore 9.30 il presidente Occhiuto e il presidente Begaj incontreranno i giornalisti durante un punto stampa che si terrà nella zona antistante la Sala Verde.

– Alle ore 10 il presidente Roberto Occhiuto e Licia Petropulacos, nuova consulente del governatore per Pnrr ed edilizia sanitaria, terranno una conferenza stampa, presso il dodicesimo piano della Cittadella, sui temi della sanità e sulle adesioni al “concorsone” indetto dalla Regione per reclutare medici di area critica.

– Alle ore 11, infine, il presidente Roberto Occhiuto accoglierà il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Seguirà, presso la Sala Giunta del dodicesimo piano, un incontro tra il presidente, il ministro e i direttori generali e i commissari delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere calabresi (sarà possibile per operatori e fotografi fare alcune immagini video e foto).

Al termine dell’incontro, intorno alle ore 12, il presidente Occhiuto e il ministro Schillaci rilasceranno dichiarazioni alla stampa.