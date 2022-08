Regionali Sicilia, Calderone “Io candidato? Parlate con Miccichè”

MESSINA (ITALPRESS) – Con la candidatura della forzista Stefania Prestigiacomo in stand by (piace alla Lega, ma ha il veto di Fratelli d’Italia) e con la rinuncia del presidente uscente e dimissionario Nello Musumeci – continuano a rincorrersi i nomi dei papabili candidati del centrodestra alla presidenza della Regione Siciliana, alle elezioni del 25 settembre. Tra i nomi circola anche quello del deputato regionale messinese azzurro Tommaso Calderone. Interpellato dall’Italpress, Calderone non conferma, nè smentisce. “Dovete parlare con il presidente Miccichè – dice al telefono – io sono un soldato. Sto pensando alla mia modesta campagna elettorale come deputato regionale. Parlate con lui…”.

