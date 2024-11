«La vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna e in Umbria ci conferma due cose: l’esistenza di un’alternativa unitaria e credibile al centrodestra, sempre più autoritario e dannoso per il Paese, e il ruolo centrale del Partito democratico, perno della coalizione vincente». Così il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Pd della Calabria, commenta i risultati delle elezioni regionali nelle due Regioni. «Questi risultati – prosegue Irto – rappresentano un segnale di speranza e fiducia per quanti credono in un futuro diverso, costruito sui valori di democrazia, partecipazione e inclusione. Sono la dimostrazione che il centrosinistra, quando è unito, può battere un centrodestra divisivo e pericoloso per i diritti dei cittadini». «Congratulazioni e auguri di buon lavoro – continua il senatore dem – ai neoeletti presidenti: Michele De Pascale e Stefania Proietti. Siamo certi che sapranno guidare le loro Regioni con competenza e visione, lavorando per il bene delle comunità locali. Il Partito democratico – conclude Irto – è e continuerà a essere il motore di un’alternativa progressista che sappia rispondere ai bisogni dei cittadini e che possa costruire un’Italia più giusta e solidale».