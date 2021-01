“Noi fondatori di Tesoro Calabria, unitamente ai candidati delle tre liste a supporto del nostro movimento civico, al fine di eliminare dubbi ed equivoci ingeneratisi negli ultimi giorni in merito ai rapporti tra Carlo Tansi e Luigi De Magistris, vogliamo esprimere con assoluta fermezza un concetto: l’unico candidato in grado di rappresentarci al meglio alla presidenza della Regione è Tansi.

E il motivo è presto detto: sotto il profilo politico è l’unico in grado di garantire la realizzazione piena del nostro programma civico condiviso per cambiare realmente la Calabria. Riguardo però al tema dell’allargamento della coalizione, sempre di matrice civica, e alla possibilità di aggregare altre liste a sostegno di Carlo Tansi Presidente, invitiamo altresì l’aspirante governatore De Magistris a essere chiaro e leale con i calabresi rendendo pubblicamente noto, entro il prossimo 2 febbraio, quante liste e relativi candidati e soprattutto quale schieramento politico sostengono la sua candidatura a presidente.

Lo chiediamo in ragione del fatto che nell’unico incontro tenutosi tra lui e Carlo, lo scorso 19 gennaio, non si è parlato di candidature né tantomeno di accordi. Eppure, considerati i tempi ristretti della campagna elettorale e le roboanti dichiarazioni che De Magistris ha rilasciato ai media locali e nazionali, sarebbe stato logico attendersi altro.

Comunque sia, nel frattempo che il sindaco di Napoli sveli le ‘carte che ha concretamente in mano’, noi ribadiamo di poter contare su ben quattro liste pronte, 96 candidati, 9mila sottoscrittori delle liste stesse e sondaggi nazionali secondo cui la nostra coalizione si segnala in una straripante crescita di consensi. Ma, e per quanto ci riguarda è quello che più conta, possiamo anche vantare un dettagliato programma di sviluppo della Calabria, redatto nel corso di mesi di lavoro multidisciplinare, consultabile sul sito carlotansipresidente.it”.