Dopo 13 anni la finale nazionale dei Campionati Italiani di Astronomia, ex Olimpiadi, si svolgerà a Reggio Calabria dal 16 al 19 aprile 2024. Un ritorno importante che evidenzia il ruolo ed il contributo qualitativo e quantitativo che il Planetario e le scuole di tutta la Calabria hanno dato negli anni alla buona riuscita della competizione.

Dopo il Festival Cosmos, la finale dei Campionati Nazionali costituisce un altro tassello che mette in risalto la lungimiranza politica della Città Metropolitana soprattutto e delle istituzioni calabresi nell’investire nella didattica e nella divulgazione delle discipline scientifiche. Questa XXII edizione offre un’ulteriore occasione alle Scuole della nostra regione di essere protagoniste.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-35529-del-30-ottobre-2023, è visionabile la circolare n° 355529 relativa ala XXII edizione dei Campionati Italiani di Astronomia. La competizione è promossa dal MIM – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ed è organizzata dalla Società Astronomica Italiana.

La SAIt è soggetto esterno accreditato a collaborare con il MIM al fine dell’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, relative gli studenti frequentanti gli istituti secondari di secondo grado. I nominativi degli studenti vincitori dei Campionati di Astronomia vengono inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, consultabile all’indirizzo: http://www.indire.it/eccellenze

Le scuole che intendono aderire dovranno iscriversi registrando i propri dati e quelli dei propri studenti sul sito dei Campionati Italiani di Astronomia. La registrazione delle scuole potrà essere effettuata fino al 29 novembre 2023, mentre la registrazione degli studenti dovrà essere effettuata a partire dal 30 ottobre al 1 dicembre 2023.

Di seguito le categorie a cui gli alunni possono accedere:

➢ Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado;

➢ Junior 2: nate/i negli anni 2009 e 2010, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

➢ Senior: nate/i negli anni 2007 e 2008, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;

➢ Master: nate/i negli anni precedenti il 2007, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado.

Ulteriori informazioni sulle varie fasi della manifestazione saranno pubblicate nei siti dei Campionati Italiani di Astronomia e della Società Astronomica Italiana. Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana, sede regionale per la Calabria, con il suo staff, è a disposizione per qualsiasi supporto si dovesse rendere necessario. I contatti sono visibili sul sito www.planetariumpythagoras.com