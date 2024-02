La pizzeria e ludoteca Funny Club di Reggio Calabria cerca personale per arricchire il proprio staff.

Il profilo richiesto è quello di cuoco, le cui mansioni saranno quelle di addetto alla preparazione di piatti (primi piatti secondi prodotti da pub es. hamburger, insalate, fritti), pulizia e preparazione della materia prima, stoccaggio e conservazione alimenti, pulizia e igienizzazione ambienti di lavoro, cura della raccolta differenziata degli scarti di lavorazione.

L’avviso di preselezione riservato

L’avviso di preselezione per la presentazione di candidature è rivolto a persone appartenenti alla categoria di cui all’art.I L.68/99, iscritti nell’apposito elenco del Collocamento Mirato L.68/99. L’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell’ambito del PR FESR – FSE Calabria 2021/2027 e che l’intervento viene realizzato con il concorso di risorse del FSE + , Priorità 4 Occupazione “Una Calabria con più opportunità” dello Stato italiano e della Regione Calabria.

Possono partecipare alla preselezione le persone appartenenti alle categorie di cui art.I della L. 68/99 in possesso dei seguenti requisiti:

 Iscrizione di cui all’art.I della Legge 68/99, nell’elenco del Collocamento Mirato

 Titolo di studio: scuola dell’obbligo

 Età: 18-65

 Zona di residenza: Reggio Calabria

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, conforme all’allegato modello, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere presentata, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Curriculum Vitae con l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 101 del 10 agosto 2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo email: nivadasrl@pec.it.

L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “CUOCO” AVVISO KAIRE.

Per scaricare la domanda di partecipazione basta cliccare sul seguente LINK.

Maggiori informazioni

Funny Club

Via Tirrenica n. 5 a Pentimele (di fronte il Bingo)

